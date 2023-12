Nowy gramofon wysokiej klasy od JBL

Do rodziny elektroniki JBL dołączył właśnie nowy gramofon JBL TT350 Classic. To najwyższej jakości urządzenie, które doskonale wpisuje się w trend newstalgii – klasyczny w wyglądzie, powstał z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie akustyki. To też odpowiedź legendarnej marki na rosnące zainteresowanie płytami winylowymi.

Gramofon JBL TT350 Classic pozwala uzyskać intymność z kolekcją płyt użytkownika. Dzięki solidnemu cokołowi z fornirem z drewna orzecha włoskiego, ciężkiemu aluminiowemu talerzowi i zakrzywionemu aluminiowemu ramieniu, TT350 Classic jest świadectwem radości z muzyki i płyt winylowych. Silnik Direct Drive zapewnia odtwarzanie płyt w idealnym czasie z potężną dynamiką przy 33,3 obr. / min. dla płyt LP i 45 obr. / min. dla EP i singli. Prędkości obrotowe są blokowane za pomocą czujnika prędkości w celu uzyskania idealnej wysokości dźwięku. Ramię tonowe jest wyposażone w wysokiej jakości wkładkę z ruchomym magnesem wstępnie zainstalowaną na zdejmowanej głowicy w celu łatwej wymiany i aktualizacji. Pionowy kąt śledzenia (VTA) jest regulowany, aby umożliwić stosowanie większych lub mniejszych wkładek podczas modernizacji. Nóżki są tłumione, aby zmniejszyć wibracje przedostające się do płyty i regulowane, aby umożliwić ustawienie TT350 Classic na nierównych powierzchniach.

Wszystko to niewątpliwie stanowi o wyjątkowości produktu, a jego klasyczna stylistyka JBL przejawia się w solidnym cokole fornirowanym naturalnym drewnem z orzecha włoskiego. Ciężki aluminiowy talerz z silnikiem Direct Drive zapewnia synchronizację, wysokość i dynamikę dźwięku. Natomiast aluminiowe ramię w kształcie litery S charakteryzuje się zdejmowaną osłoną głowicy i regulacją VTA dla łatwej wymiany wkładki.

Sugerowana cena detaliczna gramofonu wynosi 5 090 PLN.