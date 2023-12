Plebiscyt 2023: Najlepsze technologie wybrane!

Blichtr to tylko pozorna świetność. W naszym plebiscycie do sukcesu potrzeba było o wiele więcej. Oto jednak i są, jak co roku wyróżnieni przez „Magazyn T3” w swoich kategoriach – najlepsi z najlepszych, którzy zrobili na nas wrażenie w swoich kategoriach. Produkty, które zmieniły coś na lepsze…

NAJLEPSZY TELEWIZOR

Sony A95L

Flagowy telewizor z wyświetlaczem QD-OLED 4K i procesorem Cognitive Processor XR. Te dwa elementy odpowiadają za perfekcyjny obraz pełen szczegółów, kolorów i kontrastów. Inteligencja poznawcza analizuje bowiem odtwarzany program i przetwarza go tak, aby do naszego oka docierał naturalny, wyraźny przekaz bez względu na to czy są to dynamiczne sceny, pełne szczegółów obrazy przyrody czy też ciemniejsze obrazy z gier wideo. Wrażenia wizualne dopełnia dźwięk, dobiegający z głośników telewizora. Dzięki technologii XR Surround płynie on z właściwego miejsca sceny i otacza widza prawdziwie przestrzennym brzmieniem rodem z sali kinowej.

NAJLEPSZY LAPTOP

Lenovo Yoga Book 9i

Wielozadaniowy laptop z dwoma 13,3-calowymi ekranami OLED 2,8K wspieranymi przez Dolby Vision. Został on wyposażony w procesor Intel Core 13. generacji, który zapewnia wydajność, uruchamianie wielu aplikacji w różnych orientacjach i płynne przełączanie między poszczególnymi programami czy komunikatorami, z których możemy korzystać na obu wyświetlaczach jednocześnie lub rozdzielnie. Yoga Book 9i pozostaje jednak smukłym i lekkim, ultramobilnym komputerem osobistym, a dzięki pojemnej baterii może pracować nawet cały dzień bez konieczności ładowania. Miłośników dobrego brzmienia ucieszy fakt zastosowania soundbara 360° zasilanego czterema głośnikami Bowers&Wilkins z technologią Dolby Atmos.

NAJLEPSZY SMARTFON

Apple iPhone 15 Pro

Najnowsza generacja iPhone’a po raz pierwszy otrzymała obudowę z tytanu klasy lotniczej, stosowanego w pojazdach misji kosmicznych. Kolejną nowością jest czip A17 Pro, dzięki któremu telefon zyskał niespotykaną dotąd wydajność grafiki. Zmiany są także w aparatach – główny to 48 Mp o superwysokiej rozdzielczości, która odwzorowuje barwy i detale niemal z chirurgiczną precyzją. Na obudowie znalazł się nowy przycisk czynności, któremu można przypisać ulubioną funkcję. I wreszcie port ładowania zgodny ze standardem USB-C.

NAJLEPSZY SMARTFON MID-RANGE

OPPO Reno8 T

Świetnie wyglądający, dobrze zaprojektowany telefon do codziennych zadań. Ma 6,43-calowy ekran AMOLED z praktycznie niewidocznymi ramkami i częstotliwością odświeżania 90 Hz. Taka konfiguracja pozwala bezproblemowo pracować, korzystać z komunikatorów czy oglądać filmy. Za wydajność urządzenia odpowiada procesor MediaTek Helio G99, który umożliwia swobodne surfowanie po sieci, czy streamowanie bez opóźnień i spowolnień. Smartfon wyposażony jest w baterię o pojemności 5 000 mAh, zapewniającą wielogodzinne sesje przed ekranem.

NAJLEPSZY APARAT

Sony A9 III

Aparat z pierwszym na świecie pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu „stacked CMOS” o rozdzielczości 24,6 megapiksela z systemem globalnej migawki. Nowy przetwornik Exmor RS odczytuje wszystkie piksele równocześnie, nie zniekształcając szybko poruszających się obiektów. Minimalny czas migawki wynosi 1/80 000 sekundy (1/16 000 sekundy w trybie zdjęć seryjnych) i oznacza to, że aparat z łatwością utrwala wszystkie „szybkie” chwile. Tryb zdjęć seryjnych dostępny jest z szybkością 120 kl./s z pełnym śledzeniem AF/AE i bez efektu „blackout” w wizjerze.

NAJLEPSZY SMARTWATCH

Apple Watch Series 9

Niemal dwukrotnie jaśniejszy wyświetlacz niż w poprzedniej wersji i rewolucyjne sterowanie przy pomocy dwukrotnego stuknięcia palca wskazującego o kciuk. Bezdotykowa obsługa zegarka pozwala na odebranie połączenia, sprawdzenie powiadomienia albo odtworzenie/wstrzymanie muzyki. I nie byłoby to możliwe bez zastosowania wydajnego czipa SiP S9, wykorzystującego technologię maszynowego uczenia dwa razy szybciej względem poprzednika. Nowością są funkcje zdrowotne, pozwalające lepiej kontrolować swój nastrój i samopoczucie. Krokiem w przód w erę zrównoważonego rozwoju jest konfiguracja modelu z aluminiową kopertą i opaską sportową, która jest neutralna węglowo.

NAJLEPSZY PRODUKT AGD

Sage the Barista Touch Impress

Przygotowanie kawy od ziarenka aż do filiżanki aromatycznego napoju w domowym zaciszu w kilku prostych krokach. Ekspres wyposażony jest w pojemny zasobnik na kawę, możemy wybrać jeden z kilku proponowanych rodzajów napoju, następnie automatycznie otrzymamy porcję już zmielonych ziaren, z których przygotowane zostanie espresso czy americano. Jeśli wybierzemy napój z mlekiem roślinnym lub tradycyjnym, ekspres dobierze temperaturę oraz długość pienienia, aby uzyskać najlepszą piankę pod względem struktury i napowietrzenia do uzupełnienia naszej kawy.

NAJLEPSZY ODKURZACZ

Dyson Gen5detect Absolute

Najbardziej zaawansowany technologicznie odkurzacz, który perfekcyjnie zbiera nieczystości i pozostawia podłoże higienicznie czyste. Elektroszczotka Digital Motorbar inteligentnie dostosuje moc ssania do rodzaju podłoża i ilości zabrudzenia, a 56 grzebieni automatycznie usunie zaplątane w szczotkę włosy. Największą zaletą tego rozwiązania jest technologia Radial Root Cyclone – 14 koncentrycznych cyklonów wychwytuje kurz i brud z przepływającego powietrza bez utraty mocy ssania i transportuje je do pojemnika z filtrem HEPA.

NAJLEPSZE SŁUCHAWKI NAUSZNE

Bowers&Wilkins Px7 S2

Wyjątkowy design, mnóstwo funkcjonalności i muzykalność na najwyższym poziomie. Słuchawki zaprojektowano z myślą o długim, acz komfortowym użytkowaniu – to zasługa wygodnych, dużych nauszników, w których zastosowano miękką piankę. Zostały one wyposażone w adaptacyjny czujnik noszenia, który automatycznie zatrzymuje odtwarzanie muzyki po zdjęciu słuchawek i wznawia je po ponownym założeniu. Za perfekcyjne brzmienie odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki elektroakustyczne. Z kolei wbudowany moduł Bluetooth 5.2 obsługuje zaawansowane kodeki firmy Qualcomm – w połączeniu z wydajnym procesorem DSP umożliwiło to uzyskanie bardzo dobrej jakości dźwięku, także utworów dostępnych w serwisach streamingowych.

NAJLEPSZE SŁUCHAWKI DOUSZNE

Denon PerL Pro

Rewolucja dzieje się w naszych uszach. Oto pierwsze słuchawki TWS, które dostosują się do naszego słuchu i przygotują spersonalizowany, unikalny profil muzyczny. W ten sposób bez względu na słuchany gatunek, do naszego ucha dotrze przyjemne brzmienie. Kodek Qualcomm aptX gwarantuje, że nawet utwory z serwisów streamingowych będą nieskompresowane, dźwięk bezstratny i prawdziwie przestrzenny. Słuchawki mają także adaptacyjną aktywną redukcję szumów oraz tryb społecznościowy.

NAJLEPSZY GŁOŚNIK PRZENOŚNY

JBL Charge 5 Wi-Fi

Wodoodporny, pyłoszczelny i długogrający przenośny głośnik. Charakteryzuje się klasą odporności IP67 – bez obawy możemy zabrać go na plażę, imprezę przy basenie czy piknik w ogrodzie podczas niepewnej aury. Może grać nawet przez 20 godzin, a w razie potrzeby bez konieczności stopowania odtwarzanej muzyki, może ładować inne urządzenie. Dzięki łączności Bluetooth daje się łatwo sparować z urządzeniem moblinym i przesyłać muzykę z ulubionych serwisów streamingowych. Aplikacja JBL One pozwoli indywidualnie sterować głośnikiem i odtwarzaną muzyką. JBL Charge 5 ma także ekologiczną nutę – plastik i tkanina okrywająca głośnik pochodzą z recyklingu.

NAJLEPSZY SOUNDBAR

Dione Opéra de Paris

Francuska elegancja i paryski szyk charakteryzują ten soundbar, a na pewno jego wykończenie. Panel frontowy zawiera bowiem zdobnicze elementy wykończone szlachetnym, 22-karatowym żółtym złotem określanym jako Moon Gold. Bogata obudowa wskazuje również na bogate wnętrze. Znajdziemy tu systemem Dolby Atmos 5.1.2-kanałowy z 17 odpowiednio rozmieszczonymi przetwornikami elektroakustycznymi, na czele z charakterystycznym obracanym, sferycznym elementem (ORB), ulokowanym w centralnym punkcie soundbara. Rozwiązania te zapewniają w domowym zaciszu wrażenia dźwiękowe niemal jak z kina… lub paryskiej opery.

NAJLEPSZY PRODUKT SMART HOME

SwitchBot Hub 2

Inteligentna centralka, która w prosty sposób pozwoli stworzyć ekosystem domowych urządzeń i asystenta sterowania nimi. Jest ona kompatybilna z łącznością Matter, która pozwala na obsługę via HomeKit, Wi-Fi, BLE czy podczerwień. Można nią sterować również przy pomocy asystentów głosowych Alexa, Siri czy Google Home. Centralka została wyposażona w czujniki wilgotności, temperatury oraz jasności światła i wartości tych pomiarów wyświetla na czytelnym ekranie. Parametry te pozwalają na łączenie z nią systemów ogrzewania/chłodzenia i oświetlenia tak, aby w naszym domu panowała przyjemna atmosfera.

NAJLEPSZY PRODUKT SIECIOWY

TP-Link Archer AX80

Wydajny router zapewniający wysoką przepustowość i stabilne połączenie. Urządzenie wykorzystuje dwupasmową sieć bezprzewodową z zaawansowanym technologicznie Wi-Fi 6 i oferuje osiem jednoczesnych strumieni danych, zapewniając prędkość do 6,0 Gb/s. Rozwiązanie to pozwala na przydzielenie różnych urządzeń do dedykowanych pasm, dzięki czemu oglądanie seriali w serwisie streamingowym nie wpłynie na prędkość wczytywania gry oraz wydajność innych urządzeń pracujących w tej samej sieci. Sprawdzi się także w wielopokojowych mieszkaniach – cztery dwupasmowe anteny o wysokiej wydajności wzmacniają sygnał Wi-Fi w całym domu.

NAJLEPSZY SAMOCHÓD

Toyota Prius

Tegoroczna, piata już generacja jest odważna i zaskakująca. Aerodynamiczne nadwozie z nisko prowadzoną linią dachu zachowuje jednak proporcje auta typu coupé. Dzięki jednostce Plug-in Hybrid w miejskiej dżungli Prius jest pojazdem elektrycznym o zerowej emisji spalin i zasięgu do 86 km. Gwarancją wolności poza terenem zabudowanym jest 2-litrowy silnik benzynowy. Moc na poziomie 223 KM pozwala rozpędzić się do setki w niecałe 7 sekund. Wnętrze jest wyważone i dobrze zaprojektowane – nie ma w nim zbędnych elementów, a wszystkie najważniejsze informacje dotyczące trybu jazdy wyświetlane są na 7” wyświetlaczu TFT. Ekonowością są panele fotowoltaiczne na dachu, które wykorzystują promienie słoneczne do ładowania akumulatora – nawet 8 km dodatkowego zasięgu elektrycznego dziennie.

NAJLEPSZY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

VW ID.7

Wygodna, w pełni elektryczna limuzyna, która jest idealnym towarzyszem podczas długich tras. Gwarantowany zasięg to 700 km, a jeśli zabraknie energii możemy wykorzystać szybkie ładowanie 200 kW, które w około 30 minut uzupełni akumulator do 80%. Bez względu na wybór pojemności jednostki, do dyspozycji mamy 286 KM i jest to najmocniejszy elektryczny układ napędowy w rodzinie ID. O komfort kierowcy i pasażera dbają wygodne fotele ergoActive Premium z kilkoma programami masażu. Podróżni na tylnej kanapie docenią dużą przestrzeń na nogi, a nad głową panoramiczny dach, który w razie potrzeby można przyciemnić jednym dotknięciem. Limuzyna naszpikowana jest systemami bezpieczeństwa, warto wspomnieć choćby Travel i Emergency Asist, asystenta utrzymania i zmiany pasa ruchu czy proaktywny system ochrony pasażerów PreCrash.

NAJWIĘKSZA INNOWACJA

Kinowe telewizory Samsung w domach

Wprowadzenie do oficjalnej sprzedaży w Polsce telewizorów Micro LED marki Samsung o przekątnej nawet 140 cali to oczywiście świetna wiadomość, choć przede wszystkim dzisiaj dla właścicieli firm. Jednak telewizor QLED Q80C o przekątnej 98 cali, to już zupełnie inna historia. Jeszcze dwa lata temu za ekran o takiej wielkości przyszłoby nam zapłacić 70 tysięcy złotych. Dzisiaj jest to 1/3 tej ceny. Reszta specyfikacji jest już po prostu „standardowo” topowa: rozdzielczość 4K 120 Hz, HDR10+, Dolby Atmos, Bezpośrednie Podświetlenie Strefowe, skalowanie za pomocą AI, cztery porty HDMI 2.1 Freesync Premium Pro, niski input lag i tak dalej…

NAJLEPSZY DESIGN

JBL Authentics 300

Projekt głośnika inspirowany retro wzorami sprzętu audio. Wygodny uchwyt z odlewanego aluminium oraz specjalnie zaprojektowana, skóropodobna obudowa i maskownica Quadrex podkreślają dbałość o detale i szczególną wagę wizualnego aspektu tego głośnika. Projektanci nie zapomnieli również o doskonałym brzmieniu. W jego wnętrzu znajduje się para 25-milimetrowych głośników wysokotonowych, pełnozakresowy 5,25-calowy głośnik niskotonowy i 6,5-calowy pasywny radiator. Taka konfiguracja najwyższej jakości komponentów zapewnia idealną równowagę dźwięku, niezależnie od tego, jakiej muzyki słuchasz.

NAJLEPSZE ALBUMY MUZYCZNE

1/ Sufjan Stevens Javelin

2/ JPEGMAFIA x Danny Brown Scaring the Hoes

3/ Billy Woods & Kenny Segal Maps

4/ George Clanton Ooh Rap I Ya

5/ Aesop Rock Integrated Tech Solutions

6/ Swans The Beggar

7/ Jessie Ware That Feels Good

8/ Anohni and the Johnsons My Back Was a Bridge for You to Cross

9/ yeule Softscars

10/ Carly Rae Jepsen The Loveliest Time

To był bardzo dobry rok dla muzyki. Wydanych zostały dziesiątki świetnych albumów. Bez względu na to, czy chcesz wybawić się za wszystkie czasy przy dance-popowych hitach od Carly Rae Jepsen i Jessie Ware, czy pokontemplować czas, który pozostał ci na Ziemi z post-rockowym walcem Michaela Giry ze Swans – znajdziesz coś dla siebie. Finałowa trójka to dwa albumy hip-hopowe, kolejno z nurtu abstrakcyjnego i eksperymentalnego, a także numer jeden – nowe dzieło Sufjana Stevensa. Konfesyjne teksty charyzmatycznego artysty folkowego odzwierciedlają dojrzałe zrozumienie miłości i straty, trudne rozmowy i piękne chwile, a także ból krwawiącego serca, od którego trudno oderwać ucho. I pomimo że szczegóły techniczne schodzą tu na drugi plan, Javelin to nadal także piękny instrumentalnie krążek.

NAJLEPSZE FILMY

1/ Poor Things

2/ Spider-Man: Across the Spider-Verse

3/ Monster

4/ The Holdovers

5/ Killers of the Flower Moon

6/ The Zone of Interest

7/ Anatomy of a Fall

8/ Past Lives

9/ The Boy and the Heron

10/ About Dry Grasses

Gdy już oddamy minutę ciszy dla Godzilli i Johna Wicka, których nie udało mi się zmieścić w top 10 minionego roku, skupmy się na tym wszystkim, co zachwyciło najbardziej przez tych 12 miesięcy. To bardzo multikulturowa mieszanka, w dodatku z pozycjami „dla wszystkich” – nowy Spider-Man, The Holdovers – jak i takimi, którymi, niestety, zachwyci się tylko widz specyficzny – The Zone of Interest, About Dry Grasses. Ostatecznym zwycięzcą zostaje Yorgos Lanthimos i jego najlepszy dotąd film. Biedne istoty to wspaniałe role Emmy Stone i Marka Ruffalo, ekspresjonizm w stylu Burtona, znakomite zdjęcia i forma erotyki. Przy okazji w jakiś sposób, pomimo ogromnych ambicji, jest to wyjątkowo satysfakcjonująca, uroczo zabawna i dziwnie piękna podróż narracyjna.

NAJLEPSZE GRY

1/ Resident Evil 4

2/ Alan Wake 2

3/ Street Fighter 6

4/ Bomb Rush Cyberfunk

5/ Dead Space

6/ Marvel’s Spider-Man 2

7/ Blasphemous 2

8/ Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

9/ Final Fantasy XVI

10/ COCOON

Bardzo łatwo byłoby przygotować top gamingowy 2023 roku, który usatysfakcjonowałby większość graczy. Bez wątpienia pojawiłby się wtedy tutaj Baldur’s Gate 3 i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Kijem w mrowisko może być pominięcie tych gier w zestawieniu top 10, ale chyba już nie pojawienie się gier, które znalazły się na podium. Szósta część Street Fightera odkupiła winy poprzednika, oddając w nasze ręce jedną z najlepszych bijatyk ostatnich lat. Kontynuacja przygód Alana Wake’a to kolejna odważna, pełna polotu i pomysłowych rozwiązań produkcja Remedy Entertainment, które wkracza z nią na piedestał psychologicznych horrorów. I choć trudno to przyznać, biorąc pod uwagę, że to „tylko” remake, krwawa randka z córką prezydenta w Resident Evil 4 przebiła swój kultowy oryginał.