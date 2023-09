Nowości marki Belkin: ładowarki Qi2, rozwiązania USB-C, produkty audio

Belkin zaprezentował 8 nowych produktów z kategorii zasilanie, audio oraz łączność. Nowości są kolejnymi dowodami na innowacyjność i jakość produktów Belkin, a dodatkowo prezentują dbałość firmy o odpowiedzialne tworzenie elektroniki.

Bezprzewodowe ładowanie

Ładowarka BoostCharge Pro Universal Easy Align Wireless Charging Pad 15W

Zapewnia szybkie i wygodne ładowanie urządzeń zgodnych ze standardem Qi – z mocą do 15 W. Duża powierzchnia ładowania pozwala bezproblemowo umieścić na niej ładowane urządzenie, a antypoślizgowy materiał sprawia, że nie zsuwa się ono pod wpływem ruchu lub wibracji (generowanych przez powiadomienia czy przychodzące połączenie). W urządzeniu zastosowano dwa niezależne systemy monitorowania temperatury, które dbają o to, by ładowarka oraz ładowane urządzenia nie przegrzewały się.

Ładowarka BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad z Qi2

Nowa bezprzewodowa ładowarka 3w1, wykorzystująca standard Qi2 – gwarantuje idealne dopasowanie oraz szybkie ładowanie urządzeń obsługujących standard Qi2 (15W), a także ładowanie z mocą 5W urządzeń zgodnych ze standardem Qi (np. słuchawek Belkin SoundForm). Port USB-C pozwala dołączyć dodatkową ładowarkę do ładowania nowszych modeli Apple Watch. BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad jest zgodny ze standardem MagSafe i kompaktowy, dzięki czemu łatwo go spakować.

BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand

Qi2 Convertible Pad/Stand to Idealne rozwiązanie do szybkiego ładowania urządzeń w pracy, domu lub w drodze. Urządzenie jest niewielkie, zgodne ze standardem MagSafe i można je jednym ruchem przekształcić z biurkowej ładowarki/podstawki w kompaktowe urządzenie idealne na podróż. W trybie podstawki świetnie sprawdzi się np. podczas prowadzenia rozmów głosowych/wideo/FaceTime czy oglądania multimediów. Nowość jest wszechstronna, niezawodna, kompaktowa i łatwa do złożenia – co czyni ją też idealnym akcesorium podróżnym.

Ładowarki USB-C

Ładowarka BoostCharge Pro 140W 4-Port GaN Wall Charger

Pozwala naładować MacBooka z maksymalną prędkością oraz skorzystać z szybkiego ładowania w przypadku iPhone’a czy iPada (przy jednoczesnym ładowaniu dwóch innych urządzeń) – dzięki łącznej mocy ładowania 140 W. Ta potężna ładowarka bazująca na azotku galu oferuje 3 porty USB-C oraz 1 port USB-A, i może służyć do ładowania szerokiej gamy urządzeń USB – smartfonów, tabletów, czy laptopów.

Hybrydowa ładowarka BoostCharge Hybrid Wall Charger 25W + Power Bank 5K

Ten produkt Belkin to zarówno powerbank, jak i ładowarka ścienna PD. Nowa ładowarka firmy może ładować podłączony do niej sprzęt korzystając zarówno z energii z gniazdka ściennego, jak i wbudowanego do niej powerbanka. Obsługuje ona standard PD3.1 PPS i może szybko ładować praktycznie wszystkie urządzenia zgodne z PD.

Łączność

Hub Connect 5-in-1 Thunderbolt 4

Hub 5-in-1 Thunderbolt 4 Core Hub jest kompaktowy, przenośny i oferuje zestaw funkcji pozwalających na maksymalne rozszerzenie łączności urządzenia za pośrednictwem jednego portu Thunderbolt. Pozwala m.in. podłączyć do komputera wiele monitorów, bezpiecznie ładować urządzenia zewnętrzne (dzięki funkcji smart charging), błyskawicznie przesyłać pliki i łączyć ze sobą nawet do 6 urządzeń. Wszystkie te funkcje realizowane są przez złącze Thunderbolt 4 – hub wyposażono w cztery porty Thunderbolt 4, 1 port USB-A, możliwość przesyłania danych z prędkością do 40 Gbps, obsługę dwóch monitorów oraz ładowanie Power Delivery do 96 W.

Audio

Słuchawki SoundForm Inspire Kids

Słuchawki SoundForm stworzone zostały z myślą o dzieciach – tak, by zapewnić im możliwość bezpiecznego i komfortowego uczenia się czy oglądania multimediów. Wyposażono je w 40-mm przetworniki generujące dźwięk Belkin Signature Sound z głośnością ograniczoną do 85 decybeli, by chronić słuch młodych użytkowników. Miękki, regulowany pałąk składa się, co przydaje się podczas transportu, a małe nauszniki zapewniają idealne dopasowanie. Tryb RockStar Mode pozwala użytkownikowi podzielić się słuchaną muzyką czy materiałem z inną osobą (za pośrednictwem wbudowanego złącza 3,5 mm). Wysokiej jakości mikrofon zapewnia czysty dźwięk np. podczas zdalnych lekcji, a dioda statusu informuje o wyciszeniu mikrofonu. Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym z niebieskimi akcentami oraz szarym z lawendowymi.

Słuchawki SoundForm Adapt

Idealne rozwiązanie do pracy – zarówno w biurze, jak i w domu. Słuchawki SoundForm Adapt oferują zapewniają doskonałą jakość rozmów mikrofon, system wyciszania dźwięków otoczenia (ENC) oraz doskonałą jakość dźwięku. Miękkie, piankowe nauszniki i regulowany pałąk zapewniają idealne dopasowanie i komfort. Słuchawki można też łatwo złożyć i spakować, a wbudowana bateria wystarcza na 65 godzin pracy. Nowość dostępna jest w kolorze czarnym.

Niektóre premierowe produkty są już dostępne, kilka z nich będzie można zamawiać w najbliższych tygodniach. Warto podkreślić, że wszystkie nowości wykonane są z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego (PCR), zgodnie ze zobowiązaniem firmy do poszukiwania bardziej odpowiedzialnych sposobów produkcji elektroniki użytkowej.