Dyson prezentuje wybrane urządzenia w limitowanej wersji Niebieski/Pudrowy róż

Marka Dyson przedstawia urządzenia do stylizacji włosów w limitowanej odsłonie Niebieski/Pudrowy Róż. Elektryzujący odcień niebieskiego został tu zestawiony z pastelowym różem oraz ultramatowym wykończeniem. Nowe wzornictwo jest wynikiem poszukiwań prowadzonych przez projektantów i inżynierów z zespołu ds. kolorystyki, materiałów i wykończeń firmy Dyson.

Inspirując się niektórymi z kultowych kolorów marki Dyson, projektanci opracowali nowe odcienie, wykończenia i zestawienia, aby rozwinąć i rozszerzyć ofertę kolorystyczną. Odświeżono ikoniczny fuksjowy róż, od którego zaczęła się przygoda Dysona z urządzeniami do stylizacji włosów, tworząc nieco jaśniejszy, niemetaliczny odcień. Kolor niebieski powstał natomiast na bazie intensywnie niebieskiej barwy kamienia półszlachetnego lapis lazuli, aby zapewnić odpowiedni kontrast dla pięknego pudrowego różu. Kolorystykę dodatkowo podkreśla ultramatowe wykończenie, uzyskane przez precyzyjne nałożenie satynowych powłok, dzięki którym urządzenia mają gładką, przyjemną w dotyku powierzchnię i dobrze leżą w dłoni.

Emma Sheldon, wiceprezeska ds. kolorystyki, materiałów i wykończeń, dodaje: „Urządzenia Dyson nigdy nie stroniły od kolorów. Przykładamy dużą wagę do naszych gam kolorystycznych i wciąż je rozwijamy, aby nadążyć za oczekiwaniami. Na przykładzie tej wersji urządzeń Dyson dobrze widać doskonałe efekty pracy naszych projektantów, którzy eksperymentują z różnymi kolorami i wykończeniami. Wykorzystano tutaj specjalną powłokę stylizowaną na ceramiczną, która przełamuje konwencje nowoczesnego luksusowego wzornictwa. Śmiały, nieco chłodny niebieski tworzy kontrast dla łagodnego różu – to doskonała nowa kolorystyka Dyson, która podkreśla innowacyjność i piękno naszych urządzeń do stylizacji włosów”.

Produkty Dyson w wersji Niebieski/Pudrowy Róż są dostępne w sklepach Dyson oraz na stronie internetowej Dyson.pl. Wszystkie urządzenia będą sprzedawane w eleganckim etui razem z wybranymi akcesoriami.