Inteligentny Facebook w twoim domu

Facebook plus gadżety smart home – to połączenie brzmi wybuchowo. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że już niedługo pod nasze strzechy zawita głośnik z funkcją (najprawdopodobniej) wirtualnego asystenta, rozszerzający funkcjonalność najpopularniejszego portalu społecznościowego.

Na chwilę obecną wiemy bardzo niewiele o nowej propozycji od Facebooka. Plotki mówią o głośniku wyposażonym w 15-calowy, dotykowy wyświetlacz. Urządzenie ma powstawać w fabrykach Pegatronu – chińskiego producenta podzespołów do iPhone’a – na bazie konceptu stworzonego przez nowopowstałego facebookowego projektanta hardware’u o nazwie Building 8.

Niestety, przecieki nie uwzględniają żadnych informacji na temat funkcjonalności głośnika, jednak pojawiło się na ten temat mnóstwo spekulacji. Oczywiste wydaje się rozszerzenie funkcjonalności Facebooka o komendy głosowe, na przykład dodawanie postów za pomocą głosu lub odczytywanie informacji z feeda. Prawdopodobnie głośnik zostanie wyposażony również w funkcje porównywalne do Alexy czy Siri – będzie on kontrolował nasze systemy smart home a także wykona proste czynności, takie jak sprawdzenie pogody. Inteligentny głośnik marki Facebook najprawdopodobniej zobaczymy w 2018 r.