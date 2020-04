Nowe wyzwania w walce o zdrowe powietrze

Na jakość powietrza wpływ ma wiele czynników. I tak przykładowo zakończenie sezonu smogowego nie jest kresem dla występowania w powietrzu szkodliwych substancji. Przecież wiosna to również rozpoczęcie okresu pylenia roślin, co dla części z nas oznacza udrękę. Dlatego należy zadbać o odpowiednią atmosferę w naszych domach.

W tej chwili życie wielu z nas toczy się praktycznie w naszych własnych czterech ścianach. Jednak powietrze w naszych domach jest często dalekie od idealnego. Według WHO (World Health Organisation) powietrze w pomieszczeniu jest 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone od tego na zewnątrz. Dodatkowym problemem są obecnie pyłki, które bez problemy przedostają się do naszych mieszkań, wywołując szereg nieprzyjemnych doznań u alergików. Typowe objawy uczulenia to swędzenie oczu, katar, kaszel, a nawet trudności w oddychaniu i nasilona astma. Ponadto sezon pylenia dopiero się zaczyna i potrwa do jesieni. George, Roger i Roger little od Stadler Form pomogą nam w walce o jakość powietrza. W końcu wdychamy go na poziomie 12.000 litrów dziennie, co odpowiada jednej czwartej pojemności latającego balona.

2 w 1: George zapewnia dwa rodzaje wsparcia

W minimalistycznej obudowie designerskiego George’a od Stadler Form, filtrowane są najmniejsze cząsteczki, takie jak pyłki i kurz z powietrza. Skutecznie i cicho. Jednocześnie nawilża on powietrze, zapewniając optymalny klimat w całym domu. W rezultacie alergicy szybko poczują ulgę. Pamiętajmy, alergia może wystąpić w każdej grupie wiekowej, nawet jeśli nigdy wcześniej nie mieliśmy z nią problemu. Szczególnie jeśli błony śluzowe są stale podrażniane pyłkami i innymi zanieczyszczeniami.

Optymalna wilgotność pomieszczenia powinna wahać się pomiędzy 40% a 60%. Zapewnia to wiele korzyści, w tym ułatwia oddychanie, a także sprzyja lepszej koncentracji i spokojnemu snu.

George usuwa 66,7% cząstek mierzących od 0,3 do 15 mikronów z powietrza w ciągu trzydziestu minut w pomieszczeniach do 49,2 m2 lub wielkości 123 m3.

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza Stadler Form George kupimy już za 1 299 PLN.

Roger to idealne rozwiązanie dla domowego biura

Roger od Stadler Form ma specjalną kontrolkę LED, która wskazuje aktualny stan powietrza w pomieszczeniu (niebieski = dobry, pomarańczowy = umiarkowany, a czerwony = zły).

Oczyszczacz powietrza ma dwa czujniki, które stale mierzą jakość powietrza i niezależnie filtrują pyłki i nieprzyjemne zapachy w trybie automatycznym. Dzięki temu możesz zachować spokój w biurze domowym i skoncentrować się na pracy. Ponadto Dual Filtr – specjalnie zaprojektowany przez Stadler Form – łączy w sobie wysokowydajny filtr cząstek stałych (HEPA) z filtrem z węglem aktywnym, gwarantując w ten sposób wysoką wydajność.

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger kosztuje 2 199 PLN.

Roger little oczyszcza powietrze w mniejszych przestrzeniach

Roger little od Stadler Form nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 35m2. Skutecznie zwalcza zanieczyszczenia w powietrzu, filtrując pyłki, zapachy i drobny kurz w mgnieniu oka w trybie automatycznym. Zintegrowany wskaźnik LED wskazuje, czy powietrze jest czyste (niebieski = dobry, pomarańczowy = umiarkowany, a czerwony = zły).

Ponadto, ponieważ alergeny mogą również przyklejać się do ubrania, należy od czasu do czasu umieszczać Roger Little przed otwartą szafą. Ponieważ oczyszczacz powietrza jest wyjątkowo cichy, można go również uruchomić na noc w pokoju dziecka lub we własnej sypialni.

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger little to wydatek rzędu 1 349 PLN.