TEST: Volkswagen Passat Elegance 1.5 TSI eHybrid 150 KM

Volkswagen Passat powrócił w nowej odsłonie – ale już wyłącznie jako kombi. Niemiecki producent całkowicie zrezygnował z wersji sedan, co może dziwić konserwatywnych klientów, choć w praktyce kombi zawsze było bardziej funkcjonalne i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród konkurentów Passata wciąż znajdują się prestiżowe modele, takie jak Audi A4 Avant, BMW Serii 3 Touring czy Mercedes Klasy C Kombi, choć cenowo bliżej mu raczej do Škody Superb Kombi, z którą dzieli wiele komponentów.

Obecny Passat nie zaskakuje wyglądem – jak to zwykle bywa u Volkswagena, forma podąża za funkcją. Sylwetka auta jest dość konserwatywna i stonowana, ale nie pozbawiona elegancji. W wersji R-Line otrzymujemy jednak nieco bardziej sportowy przód z wyrazistym grillem, mocniej zarysowanymi zderzakami i efektownym pasem świetlnym LED z tyłu. To wszystko sprawia, że samochód wygląda nowocześnie i proporcjonalnie, choć z pewnością nie rzuca się w oczy tak bardzo jak konkurenci z Bawarii czy Stuttgartu.

Prawdziwa rewolucja zaszła jednak w środku. Wnętrze Passata przeszło poważną modernizację i prezentuje się teraz bardziej nowocześnie niż kiedykolwiek. Centralne miejsce zajmuje duży ekran systemu infotainment i działa na nowej generacji oprogramowania MIB4. System jest szybki, czytelny i bardziej intuicyjny niż wcześniejsze rozwiązania Volkswagena – choć całkowita rezygnacja z fizycznych przycisków (nawet do sterowania klimatyzacją) może okazać się frustrująca w codziennej obsłudze.

Kabina została starannie wykończona, a materiały wyraźnie poprawiły się w porównaniu z poprzednią generacją – szczególnie na desce rozdzielczej i drzwiach. Projekt nie jest tak wyrafinowany jak Audi czy BMW, ani tak fajny i osobliwy jak Peugeot 508 SW, ale jest kilka intrygujących akcentów. Iluminowana listwa LED przebiegająca przez szerokość kokpitu dodaje wnętrzu nowoczesnego charakteru i można ją konfigurować kolorystycznie.

Pod względem przestronności nowy Passat pozostaje jednym z liderów segmentu. Miejsca z przodu jest mnóstwo, a osoby podróżujące z tyłu będą miały do dyspozycji więcej miejsca na nogi niż w BMW Serii 5 Touring, co jest rzadkością w tej klasie. Bagażnik również robi wrażenie – oferuje 690 litrów pojemności w standardzie, a po złożeniu oparć tylnej kanapy (dzielonej w proporcji 40:20:40) przestrzeń rośnie do imponujących 1 920 litrów. Dodatkowo mamy tu niską krawędź załadunkową, szeroki otwór i praktyczne schowki po bokach – wszystko, czego oczekujemy od użytecznego kombi.

Passat najlepiej czuje się na autostradzie, gdzie oferuje wysoki komfort jazdy, świetne wyciszenie i stabilność

Pod maską dostępnych jest aż sześć wersji silnikowych. Jest benzyna, jest olej napędowy, jest hybryda plug-in. Dodajmy do tego konfigurowalne sześć wersji wyposażenia i otrzymujemy naprawdę szeroki wybór. Jeździłem prawdopodobnie najrozsądniejszą opcją z silnikiem 1.5 TSI eHybrid o mocy 150 KM (204 KM łącznej mocy układu hybrydowego). Korzysta ona z nowego akumulatora o pojemności 19,7 kWh netto, co pozwala na przejechanie w praktyce do 80 km w trybie elektrycznym i umożliwia szybkie ładowanie prądem stałym z mocą do 50 kW. To dobra wiadomość dla kierowców firmowych i mieszkańców miast, którzy chcą oszczędzać na kosztach eksploatacji.

Wrażenia z jazdy? Volkswagen Passat zawsze był dużym samochodem, ale najnowsza generacja jest jeszcze większa – na tyle, że jazda nim po mieście może lekko onieśmielać. W przeciwieństwie do dużych SUV-ów, nie pomaga tutaj wyższa pozycja za kierownicą, która poprawia widoczność. Na szczęście, rekompensuje to bardzo lekko pracujący układ kierowniczy, dzięki czemu Passat nie sprawia wrażenia ociężałego.

Passat nie jest autem sportowym – i nigdy nie miał nim być. Najlepiej czuje się na autostradzie, gdzie oferuje wysoki komfort jazdy, świetne wyciszenie i stabilność. Adaptacyjne zawieszenie (DCC Pro), dostępne w opcji, zapewnia jeszcze lepsze tłumienie nierówności i możliwość wyboru bardziej sportowych ustawień. Układ kierowniczy jest lekki i precyzyjny, ale nie daje takiego feedbacku jak w BMW czy nawet Fordzie Mondeo. Z drugiej strony, Passat zyskał bardziej wyrafinowany charakter – to samochód, który „relaksuje” za kierownicą.

W codziennej jeździe auto potrafi zaskoczyć oszczędnością – bez problemu osiągniesz 5 litrów na 100 km, a zasięg przekraczający 800 km na jednym baku jest w zasięgu ręki.

Systemy wspomagania jazdy są na wysokim poziomie. Już w standardzie otrzymujemy adaptacyjny tempomat, system utrzymania pasa ruchu, rozbudowany zestaw kamer i czujników, a w wyższych wersjach także asystenta parkowania i półautonomiczny tryb jazdy Travel Assist.

Pod względem wyposażenia Passat zaczyna błyszczeć dopiero od trzeciego poziomu Business Plus. Mamy tutaj m.in. podgrzewane fotele i niemal 13-calowy ekran. Oczko wyżej, w testowanym wyposażeniu Elegance uwagę zwracają zaś reflektory LED, funkcja masażu w fotelach czy większe obręcze aluminiowe.

Passat pozostaje autem praktycznym – liczne schowki, uchwyty na kubki, złącza USB-C i możliwość zdalnego składania tylnej kanapy czynią go świetnym wyborem dla rodzin. Wadą może być nisko osadzona tylna kanapa, która utrudnia montaż fotelika dziecięcego, a także ograniczona widoczność z tyłu – choć tutaj pomagają systemy kamer.

W testach zderzeniowych Euro NCAP Passat zdobył komplet 5 gwiazdek, uzyskując 93% za ochronę dorosłych pasażerów i bardzo dobre wyniki w kategoriach ochrony dzieci i pieszych.

Ceny Passata startują od nieco ponad 170 tysięcy złotych, ale nie oszukujmy się – pokusa wybierania wyższych opcji będzie duża, a dojście do kwoty 250 tysięcy to raczej rozsądne dobieranie dodatków niż fanaberia. Choć to niemało, na tle konkurencji Passat wciąż prezentuje dobry stosunek ceny do oferowanej jakości i przestrzeni. Największym rywalem pozostaje jednak Škoda Superb, która oferuje zbliżone możliwości w niższej cenie.

Passat to przestronne, komfortowe i dobrze wyposażone kombi, które z powodzeniem spełni wymagania rodzin i kierowców flotowych. Choć nie wzbudza wielkich emocji za kierownicą, nadrabia praktycznością i wygodą.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 244 910 PLN

244 910 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 220 km/h

220 km/h 0-100 KM/H 8,1 sekundy

8,1 sekundy SILNIK 1.5 TSI eHybrid

1.5 TSI eHybrid MOC 150 KM (łączna układu hybrydowego 204 KM)

150 KM (łączna układu hybrydowego 204 KM) MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 250 Nm