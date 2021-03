Nowe telewizory Samsung Neo QLED z funkcją AMD FreeSync Premium Pro

W tegorocznych modelach Neo QLED gracze otrzymują jeszcze więcej funkcji, które zmaksymalizują wrażenia podczas rozgrywek. Najnowsze telewizory zaoferują rozwiązania, dotychczas zarezerwowane dla monitorów gamingowych Samsung. Wśród nowości m.in. gra w technologii HDR przy wykorzystaniu AMD FreeSync Premium Pro.

Dzięki partnerstwu z AMD, firma Samsung po raz pierwszy wzbogaca tegoroczne modele telewizorów Neo QLED wyposażone w ekrany o rozmiarach między 50” a 85” w technologię AMD FreeSync Premium Pro. Rozwiązanie to, łączące obsługę HDR z dotychczasową technologią FreeSync, umożliwia bardziej płynną grę w doskonałej jakości 4K z odświeżaniem na poziomie 120 Hz poprzez złącze HDMI 2.1 z wykorzystaniem technologii Low Frame Compensation, a także przy zredukowanym opóźnieniu, bez rwania i przeskakiwania obrazu, zapewniając tym samym wrażenia zgodne z intencjami twórców gry.

W ostatnich latach użytkownicy oczekiwali doskonałych wrażeń z korzystania z telewizorów – czy to w trakcie oglądania seriali, podczas domowych treningów, czy przy korzystaniu z najnowszych funkcji konsoli do gier – mówi Il-Kyung Sung, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics. Dlatego tak ważne było dla nas udoskonalenie doświadczeń graczy w tegorocznych modelach Neo QLED i zapewnienie im prawdziwie przełomowych wrażeń.

Wśród gier, które wykorzystują funkcję AMD FreeSync Premium Pro znajdują się takie tytuły jak Assasin’s Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4 czy Horizon Zero Dawn1. Dzięki niej gracze będą mogli jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie wirtualnym i czerpać więcej przyjemności z rozgrywki.

Przejmij kontrolę nad grą

Samsung, wykorzystując swoje doświadczenie i technologiczny know-how w zakresie tworzenia zarówno monitorów gamingowych kompatybilnych z konsolami i PC, jak i samych komputerów, udoskonalił grę na większych ekranach. W efekcie po raz pierwszy gracze mają większe możliwości w postaci telewizorów dostosowanych do wymogów gamingowych. Nowe funkcje zapewnią optymalne wrażenia niezależnie od rodzaju konsoli. Wśród wybranych rozwiązań gamingowych zastosowanych w tegorocznych telewizorach Samung Neo QLED warto wymienić:

Zaawansowany Upłynniacz Ruchu: rozwiązanie to wykorzystują wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz, która wpływa na doskonalsze odwzorowanie ruchu. W połączeniu z najniższym na rynku „input lag” w wybranych modelach telewizorów, wynoszącym 5,8 ms, funkcja ta sprawia, że tegoroczne modele Samung Neo QLED idealnie sprawdzą się nawet przy grach o maksymalnie szybkiej akcji.

Ultra Szeroki Widok w Grach Super: tegoroczne telewizory Neo QLED i QLED oferują też wciągający, ultraszeroki widok gry, dotychczas dostępny tylko na monitorach gamingowych Samsung. Dzięki temu użytkownicy mogą grać w gry komputerowe na telewizorach, wybierając szerokie (21:9) lub ultraszerokie (32:9) proporcje ekranu oferujące znacznie szersze pole widzenia.

Panel Gracza: tegoroczne telewizory wyposażono ponadto w nowy, intuicyjny Panel Gracza (Game Bar) dostępny w Trybie Gra. Dzięki niemu szybko i łatwo można zmieniać wybrane ustawienia, w tym regulować proporcje ekranu, kontrolować input lagu czy podłączyć słuchawki bezprzewodowe.

Inteligentny Dźwięk dla Graczy: Dźwięk Podążający za Obiektem+ w połączeniu z technologią sztucznej inteligencji przekłada się nowe wrażenia audio. Dźwięk przestrzenny odpowiada temu, co dzieje się na ekranie – gracz będzie zatem wiedział, w którą stronę się odwrócić, gdy usłyszy zbliżające się kroki innej postaci.

Od wprowadzenia Automatycznego Trybu Gry w 2018 r. w Samsung działa grupa zadaniowa, w skład której wchodzą różne zespoły z działów Badań i Rozwoju, Planowania Produktu, UX oraz Usług. Jej głównym celem jest praca na rozwojem funkcji gamingowych, zapewniających optymalne wrażenia z gier konsolowych i komputerowych na telewizorach i monitorach.

