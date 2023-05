Kolejna generacja rodziny MINI debiutuje modelem MINI Cooper Electric. Najnowsza wersja legendarnego 3-drzwiowego MINI jest nastawiona na elektryczną radość z jazdy i dostępna w dwóch wersjach mocy. Dzięki fascynująco zwinnemu napędowi, MINI Cooper Electric uosabia przyszłościową mobilność premium bez lokalnej emisji spalin.

Wprowadzone w roku 2020 elektryczne MINI Cooper SE odnotowało w 2022 roku wzrost sprzedaży o 25,5% i było zdecydowanie najlepiej sprzedającym się modelem MINI. W ubiegłym roku MINI sprzedało na całym świecie ponad 43 tysiące tych lokalnie bezemisyjnych pojazdów. Już dziś co piąte MINI wyposażone jest w napęd elektryczny.

W nowej rodzinie MINI zarówno MINI Cooper E o mocy 135 kW, jak i MINI Cooper SE o mocy 160 kW oferują maksymalny moment obrotowy już od pierwszego metra. MINI mogło skorzystać z doświadczenia BMW Group w zakresie rozwoju, co pozwoliło uzyskać jeszcze lepszą dynamikę jazdy nowego MINI Cooper Electric. Pojemność akumulatora MINI Cooper E wynosi 40,7 kWh, natomiast MINI Cooper SE osiąga 54,2 kWh. Tym samym nowe modele mają przewidywany zasięg od 300 do 400 km, co znacznie zwiększa promień wycieczek w mieście i poza nim.

Nowe MINI Cooper Electric jest gotowe, aby wyruszyć w kierunku całkowicie elektrycznej przyszłości MINI. W roku 2024 nową rodzinę modeli uzupełni MINI Aceman.