Ionity: partnerstwo dla elektrycznej komunikacji w Europie

Dużo piszemy o nowoczesnych rozwiązaniach motoryzacyjnych, ale dość rzadko na łamach Magazynu T3 pojawia się temat towarzyszącej im infrastruktury. Nareszcie jest okazja, żeby powiedzieć o nich coś więcej. Z inicjatywy czterech dużych koncernów motoryzacyjnych powołane zostało Ionity – partnerstwo dla rozwoju sieci ładowania pojazdów elektrycznych w Europie.

Decyzję o powstaniu organizacji podjęły wspólnie BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company oraz Volkswagen Group z Audi i Porsche. Celem projektu Ionity jest wybudowanie około 400 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie państw europejskich do roku 2020. Wszystkie słupki ładowania mają obsługiwać najpopularniejszy w Europie typ styku ładowania CCS i oferować możliwość szybkiego ładowania do 350 kW mocy. Oprócz samego zbudowania infrastruktury Ionity – niewątpliwie w porozumieniu z innymi partnerami projektu – ma być odpowiedzialne za jej konserwację i naprawę. Pierwsze 20 stacji zostanie oddane do użytku jeszcze w tym roku – znajdować się one będą na terenie Niemiec, Austrii i Norwegii.

Projektem objęty zostanie Europejski Obszar Gospodarczy. Czy stacje ładowania od Ionity zawitają również do Polski? Pomimo niewielkiej popularności pojazdów elektrycznych na terenie naszego kraju, najprawdopodobniej tak. Wskazuje na to obecność jednego z kluczowych partnerów projektu, sieci stacji benzynowych Circle K, na terenie Polski. Niewykluczone jest, że kilka spośród 400 słupków zostanie umieszczonych w punktach usługowych tej marki, najpewniej tych ulokowanych przy A1 i A2.