Nowe kamery Intel RealSense D400

Wiele urządzeń nie jest wyposażone w możliwość obrazowania obiektów w trójwymiarze. Nowe kamery Intel RealSense D415 i D435 mają w prosty i niedrogi sposób uzupełnić istniejące komputery o tę możliwość.

Kamery podłącza się do urządzenia za pomocą portu USB w trybie plug-n-play. Ich sercem jest specjalny procesor Intel D4, który zapewnia możliwość wykrywania i przetwarzania głębi w czasie rzeczywistym. Modele przeznaczone są do użytku w różnych warunkach oświetlenia zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, w tym jako „oko” dla drona. Ponadto kamery z serii D400 współpracują z oprogramowaniem open source Intel RealSense SDK 2.0 – zestawem narzędzi dla programistów i producentów. Model D415 przeznaczony jest do analizy pojedynczych obiektów, zaś szerokokątny D435 – do skanowania otoczenia i wykrywania głębi poruszających się obiektów.

RealSense D400 mają trafić do szerokiego grona odbiorców: oprócz wspomnianych już deweloperów są one przeznaczone dla nauczycieli i naukowców. Popularność rozwiązania może dodatkowo zwiększyć przystępna cena: D415 został wyceniony na 150 USD (510 PLN), zaś D435 na 145 USD (495 PLN).