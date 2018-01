Nintendo Labo – akcesoria DIY na Switcha

Trend edukacyjnych zabawek DIY dla najmłodszych rozwija się coraz szybciej. Nintendo dorzuci do niego swoją cegiełkę w postaci Labo – zestawów kartonowych akcesoriów na Switcha, które dziecko będzie mogło samodzielnie złożyć, a następnie zagrać w dołączoną do nich minigrę.

Labo łączy w sobie grę AR z modelowaniem. Zestaw składa się z szeregu wytrzymałych kartonowych arkuszy i kartridża z dołączoną grą. Po włożeniu gry do konsoli i uruchomieniu Switcha specjalny program wyświetli interaktywne instrukcje dotyczące składania kartonowej zabawki i podłączenia jej do konsoli. Projekty (nazwane Toy-Conami) charakteryzują się różnym stopniem skomplikowania: są takie, do których zbudowania potrzeba kilkunastu minut, ale te najtrudniejsze mogą zająć nawet kilka godzin.

Pierwsze dwa zestawy Nintendo Labo będą dostępne w Europie od 27 kwietnia. Otrzymamy zatem Variety Kit, który pozwoli na zbudowanie szeregu kontrolerów do minigier: wędki, pianina czy motocyklu, oraz bardziej skomplikowany Robot Kit, za pomocą którego dziecko zbuduje… interfejs VR do sterowania wielkim robotem w specjalnej grze. Zestawy wyceniono odpowiednio na 70 i 80 USD (240 i 270 PLN).