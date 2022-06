Nowe monitory aktywne od JBL￼

JBL 4305P Studio Monitor to nowy, całkowicie samodzielny aktywny system głośnikowy wyposażony w strumieniowe przesyłanie dźwięku wysokiej rozdzielczości. Te monitory aktywne właśnie pojawiły się w sprzedaży na polskim rynku.

W nowych aktywnych kolumnach podstawkowych JBL 4305P opatentowane technologie akustyczne JBL zapewniają dźwięk o niewiarygodnej dokładności i dynamice, podczas gdy szeroka różnorodność połączeń przewodowych i bezprzewodowych otwiera świat możliwości dla miłośników muzyki i twórców treści. Zintegrowany silnik strumieniowania zapewnia zarówno przewodową, jak i bezprzewodową transmisję dźwięku przez sieć za pośrednictwem Google Chromecast, Apple AirPlay 2 i Bluetooth.

Przetwornik cyfrowo-analogowy o wysokiej rozdzielczości 24 bity/192 kHz gwarantuje, że muzyka będzie odtwarzana z najwyższą wiernością i w najwyższej jakości. Oprócz wysokiej jakości dźwięku bezprzewodowego 4305P zapewniają bogaty zestaw połączeń dla analogowych i cyfrowych źródeł dźwięku, w tym profesjonalnej klasy połączenie XLR / 6,3 mm TRS wejścia gramofonowego do użytku z sygnałami zbalansowanymi lub niezbalansowanymi.

JBL 4305P to aktywne kolumny podstawkowe z zasilaniem o wysokiej wydajności z opatentowanym 1-calowym (25 mm) przetwornikiem kompresyjnym i tubą High-Definition Imaging horn. Całkowita moc systemu to 300 W. Zestaw został wyposażony w 24 bit/192 kHz przetwornik cyfrowo-analogowy wysokiej rozdzielczości. Wbudowany Google Chromecast, Apple AirPlay 2 i bezprzewodowy dźwięk Bluetooth. Wejścia cyfrowe asynchroniczne USB, optyczne Toslink oraz wejścia analogowe XLR / 6,3 mm TRS oraz jack 3,5 mm. Monitory dostępne są w wersji z wykończeniem fornirem drewnianym klasy meblowej w kolorze orzech naturalny lub orzech czarny. W zestawie znajduje się bezprzewodowy pilot, a dla użytkownika dostępna jest także Aplikacja MusicLife do sterowania.