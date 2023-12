Nowa żarówka TP-Link Tapo L535E ze standardem Matter

TP-Link poszerza swoją ofertę produktów oświetleniowych o nowe żarówki Tapo L535E zgodne ze standardem Matter, który jeststandardem łączności, umożliwiającym płynną komunikację pomiędzy urządzeniami IoT różnych producentów.

Tapo L535E to kolorowa żarówka smart z pełną paletą barw RGB do wyboru, zgodna z certyfikacją Matter. Produkt oferuje różnorodną gamę zastosowań, umożliwiając na przykład stworzenie romantycznego nastroju przy kolacji, czy też uzyskanie kinowej atmosfery, idealnej do trzymającego w napięciu thrillera. Dzięki delikatnemu światłu, bez trudu ukołyszesz dziecko do snu, a wieczorny relaks uprzyjemnisz sobie delikatnym półmrokiem. Gdy potrzebujesz jasnego, silnego oświetlenia do pracy, zmiana trybu zajmie zaledwie kilka sekund.

Ta energooszczędna żarówka od TP-Link to świetne rozwiązanie dla zapracowanych osób, które czasem w pośpiechu zapominają o wyłączeniu światła przed wyjściem z domu. Nawet jeśli przydarzy ci się taka sytuacja, będziesz mógł łatwo to naprawić – inteligentną żarówką możesz zarządzać z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Wystarczy skorzystać z zainstalowanej na smartfonie lub tablecie aplikacji Tapo, dzięki której możesz zarządzać żarówką i dostosowywać jasność oświetlenia w zależności od potrzeb czy pory dnia. Aplikacja umożliwia także śledzenie zużycia energii oraz ustawianie harmonogramu działania żarówki. Tapo L535E do działania nie wymaga huba, a moc jest porównywalna do 75 W klasycznej żarówki.

Jeśli zależy ci na tym, aby spotkania z rodziną i przyjaciółmi w twoim domu zyskały niezwykłą oprawę świetlną, a jednocześnie nie chcesz tracić czasu na ustawienia, to Tapo L535E jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem. Aplikacja ma możliwość zapisywania wybranych scen z wykorzystaniem wielu urządzeń Tapo. Wystarczy, że zaplanujesz idealne ustawienia, stworzysz harmonogram oraz zapiszesz go pod wybraną nazwą. Synchronizacją urządzeń zajmie się już Tapo.

Tworzenie harmonogramów w aplikacji Tapo umożliwia także zaplanowanie włączenia i wyłączenia oświetlenia pod nieobecność domowników. Tryb „Poza domem” sprawi, że światło zapali się i zgaśnie o przypadkowych porach, dając wrażenie, obecności domowników. Światła zapalające się w różnym czasie oraz w różnych pomieszczeniach domu mogą skutecznie odstraszyć potencjalnego włamywacza. Dodatkowo Tapo L535E posiada rytm dobowy, więc można ją skonfigurować tak, aby automatycznie dostosowywała natężenie i temperaturę oświetlenia do światła naturalnego.

Co ciekawe, Tapo L535E możesz zarządzać głosowo! Wystarczy, że zintegrujesz ją z Amazon Alexa, Apple Home lub Asystentem Google, aby wyłączyć lampę w sypialni lub zmienić jasność oświetlenia w salonie, nie używając telefonu czy też ściennego wyłącznika światła. Konfiguracja żarówki jest banalnie prosta, wystarczy połączyć ją z domową siecią Wi-Fi i podążać za wskazówkami w aplikacji. Zaawansowana technologia LED sprawia, że żarówka jest mniej energochłonna niż większość żarówek tego typu – pobiera tylko 8,6 W przy jasności na poziomie 1 055 lm (odpowiednik 75 W). Dzięki temu twoje rachunki za energię będą jeszcze niższe!

Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w cenie ok. 65 PLN. Żarówka Smart RGB została objęta dwuletnią gwarancją. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie internetowej Tapo L535E.