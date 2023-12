TEST: Volkswagen Polo GTI

Od czego zacząć w przypadku Polo GTI? Te trzy litery to prawdopodobnie jeden z cenniejszych atutów marki Volkswagen, a jeśli dodać do tego jeden z najlepiej sprzedających się hatchbacków z Wolfsburga, to chyba nie można się pomylić? Rzecz w tym, że Polo GTI już od dłuższego czasu znajduje się w czyśćcu. Volkswagenowi zajęło prawie 30 lat, aby w ogóle dać Polo skrzydła GTI i od tego czasu raczej znajduje się poza radarem większości osób, przynajmniej w porównaniu do swojego większego rodzeństwa. W dużej mierze dzięki temu, że miał zwykle mniejsze silniki, mniej ozdób GTI i wysoką cenę w porównaniu do swoich konkurentów.

Jednak w miarę ewolucji Polo GTI powoli podkradało popularność Golfowi GTI. Czerwony pasek na grillu o strukturze plastra miodu czy siedzenia w kratę – wszystkie te małe akcenty tworzące GTI, towarzyszą paru nowym posunięciom. VW przede wszystkim dał temu Polo silnik 2.0 TFSI o mocy ponad 200 KM. To jest więc teraz Polo, które przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,5 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 240 km/h. Może to niepokoić nie tylko konkurentów, ale także Golfa GTI.

Mój respekt wzbudziła pewność, z jaką Polo GTI porusza się po drogach

Ale zanim zbytnio się podekscytujemy, cena tego autka zaczyna się od 137 690 PLN. Niemało, ale z drugiej strony Ford odstrzela z oferty sportową Fiestę, pozostaje więc do wyboru Hyundai i20 N. Co ciekawe, i20 N jest wyposażony wyłącznie w manualną skrzynię biegów, podczas gdy Polo ma tylko automat DSG. Trochę szkoda, bo pewnie niejeden entuzjasta jazdy wybrałby Polo z manualem. Zarazem purysta będzie chciał polegać na Volkswagenie i w głowie wyliczać wartości rezydualne, powtarzać mantry o niezawodności i (choć nie chcę tego mówić) kredycie zaufania do marki.

I tak podczas mojej pierwszej wyprawy z Polo wpadłem w klasyczny banał. Już po kilku pierwszych przejażdżkach chciałem więcej – wydawało mi się, że wszystkie składniki są w porządku, ale ostateczny rezultat nie jest pasjonujący. Wystarczyło jednak kilka dni spędzonych z samochodem na różnych nawierzchniach i w zmiennych warunkach pogodowych, by docenić go tak pod względem wyczucia, jak i przyczepności. Wtedy zacząłem odczuwać część jego blasku. Myślę, że moje pierwsze wrażenie wynikało z faktu, że nie spodziewałem się, że Polo będzie tak dorosłe. Używając go na co dzień, możesz przejechać nim wiele kilometrów bez żadnego wysiłku, będąc wspomaganym przez radarowy tempomat, skrzynię DSG i wygodne fotele. Przyciśnij go bardziej i zamiast typowej, wściekłej osobowości hot hatcha, po raz kolejny na pierwszy plan wysuwa się dojrzały i solidny charakter. Podwozie sprawia wrażenie całkowicie niezachwianego, co czasami sprawia, że chcesz mieć więcej funu z jazdy. Zamiast tego mój respekt wzbudziła pewność, z jaką Polo GTI porusza się po drogach.

Pójdę o krok dalej i powiem, że trudno byłoby mi wskazać inny samochód z tej klasy, który byłby w stanie pokonać trasę z taką prędkością i tak małą ilością dramaturgii. Obniżone o 15 mm zawieszenie i mechanizm różnicowy XDS (który pomimo nazwy jest bardziej sztucznym układem ESP niż elementem fizycznym) to główne zmiany wprowadzone przez VW w celu udoskonalenia GTI w stosunku do standardowych modeli. OK, to może nie wydawać się dużo, ale dla mnie to tylko pokazuje, jak dobry jest standardowy samochód.

Myślę, że po solidnym czasie spędzonym z GTI, w końcu zrozumiałem jego prawdziwe możliwości. Może się to wydawać kosztowną propozycją, ale jeśli porównasz ją z konkurentami, jest ona bliżej, niż mogłoby się wydawać. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to samochód, w którym się zakochałem. Wciąż są pewne elementy, które czasami wydawały mi się frustrujące. Nie będę już wspominał o dotykowych elementach sterujących na kierownicy ani o dotykowym panelu klimatyzacji. Dla mnie największą irytacją jest to, że pod rozsądnym, dorosłym wyglądem zewnętrznym, kryje się przepis na rewelacyjnego hot hatcha. I nie mogę powstrzymać się od myśli, że byłoby to tak proste, jak danie klientom manuala.

Specyfikacja

CENA 137 690 PLN

137 690 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 240 km/h

240 km/h 0-100 KM/H 6,5 sekundy

6,5 sekundy SILNIK 2.0 TSI

2.0 TSI MOC 207 KM

207 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 320 Nm