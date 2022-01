JBL Wave 100 TWS – minimalistyczne słuchawki true wireless

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki są dostępne w najróżniejszych kształtach, wymiarach i przedziałach cenowych. Jeśli zależy nam przede wszystkim na przyjemnym dla ucha dźwięku i wygodzie, warto zwrócić uwagę na JBL Wave 100 TWS – proste, acz inteligentne słuchawki.

Wave 100 TWS umieszczone zostały w oryginalnym etui o otwartej konstrukcji – spokojnie, są one zabezpieczone magnetycznie, więc nie przemieszczą się podczas ładowania. Ergonomiczne wyprofilowanie wkładek sprawia, że można je nosić przez cały dzień, bez efektu zmęczenia uszu. Słuchawki zostały wyposażone w fizyczne przyciski, za pomocą których możemy sterować odtwarzaniem, przyjmować połączenia telefoniczne i przywoływać asystenta głosowego.

Sprzęt otrzymał wsparcie dla Bluetootha 5.0. Wewnątrz Wave 100 TWS, znajdziemy 8-milimetrowe przetworniki, kompatybilne z technologią JBL Deep Bass Sound – pozwala ona uzyskać mocne i pełne brzmienie. Na jednym ładowaniu, działają one do 5 godzin, zaś etui ładujące wydłuża ten czas do 20 godzin. Baterię w etui uzupełnimy za pośrednictwem portu USB-C. Dzięki funkcji Dual Connect, możliwe jest słuchanie muzyki za pomocą jednej, dowolnie wybranej słuchawki, podczas gdy ta druga się ładuje.

JBL Wave 100 TWS są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Słuchawki zostały wycenione bardzo atrakcyjnie – możemy je mieć już za 270 PLN.