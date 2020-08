Nowa generacja dysków My Passport SSD od WD

Popularna linia nośników zewnętrznych My Passport właśnie wzbogaciła się o kolejne produkty. Tym razem są to dyski SSD wykorzystujące interfejs USB 3.2 Gen 2×2, który zapewnia imponujące prędkości zapisu i odczytu.

USB 3.2 Gen 2×2 (znany także jako SuperSpeed USB 20), to powoli zdobywający popularność standard oparty na USB-C, który obiecuje wysokie prędkości przesyłania danych. Nowe dyski My Passport wykorzystują technologię SSD NVMe i mogą pochwalić się imponującym odczytem sekwencyjnym na poziomie 1050 MB/s oraz zapisem sięgającym 1000 MB/s. Oznacza to, że nośniki mają prawie dwukrotnie lepsze osiągi w stosunku do poprzedniej generacji. My Passport SSD może pochwalić się także zupełnie nowym designem: dyski zamknięte są wewnątrz wytrzymałej, aluminiowej obudowy o zaokrąglonych krawędziach. Jest ona także odporna na wstrząsy i upadki.



Przy okazji premiery dysków My Passport SSD, Western Digital zaprezentował także nową koncepcję swojej oferty. Producent promuje nośniki zewnętrzne wykonane zarówno w technologii HDD, jak i SSD. Te pierwsze, bardzo pojemne (w ofercie marki znajdują się dyski o pojemności nawet do 5 TB), będą przeznaczone dla użytkowników szukających przede wszystkim pojemnego miejsca do archiwizacji plików. Osoby, dla których liczy się przede wszystkim szybkość pracy, będą mogły natomiast wybrać ultrawydajne nośniki SSD.