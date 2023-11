Xperia 1 V otrzyma aplikację Kreator wideo i tryb Bokeh

Po aktualizacji systemu do wersji Android 14 użytkownicy smartfonów Xperia 1 V będą mogli korzystać z atrakcyjnych narzędzi z modelu Xperia 5 V. Udoskonalony tryb Bokeh, wprowadzony w smartfonie Xperia 5 V, pojawi się także w smartfonach Xperia 1 V i w połączeniu z niedawno udostępnioną aplikacją Kreator wideorozszerzy wachlarz twórczych możliwości.

Dzięki udoskonalonemu trybowi Bokeh portrety zrobione smartfonem będą mogły konkurować ze zdjęciami z profesjonalnego aparatu. Ta nowa funkcja, zmniejszająca ostrość tła, pozwala eksponować obiekty na pierwszym planie i tworzyć artystyczny efekt na zdjęciach o wysokiej jakości. Tryb Bokeh jest dostępny w obiektywie 24 mm i przy ogniskowej 48 mm.

Kreator wideo to opracowana przez firmę Sony aplikacja z zaawansowanymi funkcjami edycyjnymi do szybkiego, prostego tworzenia krótkich filmów, zwłaszcza przeznaczonych do mediów społecznościowych. Wybierając tryb edycji automatycznej, można w niespełna minutę połączyć wybrane ujęcia, muzykę i efekty w efektowny klip końcowy.