Nissan z opcją monitorowania stanu tylnego siedzenia

Gorąca pogoda nie sprzyja koncentracji za kierownicą. Często zdarza się, że kierowcy zapominają o rzeczach, które przed podróżą umieszczą na tylnym siedzeniu. W najlepszym przypadku jest to torba na siłownię lub pudełkowy lunch, zaś w najgorszym…

Aby zapobiec jak największej ilości tragicznych wypadków, Nissan opracował system sensorów przypominających kierowcy o konieczności otwarcia tylnych drzwi i sprawdzenia zawartości kanapy. Zasada działania Rear Door Alert jest bardzo prosta – przed rozpoczęciem jazdy samochód sprawdza, czy tylne drzwi były otwierane. Jeśli po dotarciu do celu i zaparkowaniu kierowca zapomni otworzyć tylnych drzwi podczas opuszczania auta a otwierał je wcześniej, samochód kilkukrotnie zatrąbi.

Istnieje również możliwość skonfigurowania systemu tak, aby wyświetlał przypomnienie o konieczności sprawdzenia tylnej kanapy na tablicy rozdzielczej. Jeśli nie korzystamy z tylnej kanapy, funkcja może zostać wyłączona. Pierwszym modelem wyposażonym w system Rear Door Alert będzie Nissan Pathfinder z 2018 r.

Należy zauważyć, że tego typu rozwiązanie nie jest nowością. Wiele pojazdów od General Motors wyposażone jest w podobny system ostrzegania o konieczności sprawdzenia tylnego siedzenia, jednak nie jest on tak głośny i zwracający uwagę jak propozycja Nissana. Włączający się klakson jest niemal niemożliwy do przeoczenia – i właśnie o to chodzi.