Nintendo Switch Lite – nowa konsola już tej jesieni

Firma Nintendo pochwaliła się swoją nową konsolą, która ujrzy światło dzienne już tej jesieni. Nintendo Switch Lite to kieszonkowa wersja znanego już nam Switcha, która przeznaczona jest przede wszystkich dla mobilnych graczy. Konsola w wersji Lite będzie o 100 USD tańsza od swojego kuzyna, ale pozbędzie się kilku dużych funkcji znanych z dotychczasowej wersji.

Nintendo Switch Lite to typowa konsola kieszonkowa, w produkcji których firma Nintendo ma nie lada doświadczenie. Już pierwszy Switch mógł się pochwalić trybem mobilnym. Oferował on kilka godzin grania w podróży lub w plenerze dzięki wbudowanem ekranowi i kontrolerom Joy-Con. Nowa wersja opiera swoje istnienie wyłącznie na tym filarze. Switch Lite nie będzie można podłączyć do telewizora, a Joy-Cony są w tym wypadku na stałe przymocowane do obudowy konsoli. W zamian za to urządzenie straciło na wadze i może dłużej działać na baterii. Zmianie na lepsze uległ również lewy D-pad, który zastąpił dotychczasowe przyciski i ekran, który zmalał z 6,2 do 5,5 cala. Dobra wiadomość jest jednak taka, że większość gier dostępnych na Nintendo Switch będzie działać na Lite. Wyjątkiem będę te produkcje, które wymagają odłączanych Joy-Conów. W celu uniknięcia niedomówień producent będzie również umieszczał specjalne oznaczenie na grach, które poinformuje gracza o możliwości odpalenia tytułu na kieszonkowej wersji.

Rynek kieszonkowych konsol ostatnimi laty znacznie się skurczył. Od dłuższego czasu na półkach sklepowych nie ma już chociażby konsoli PS Vita, która została oficjalnie uśmiercona przez Sony. Między innymi dlatego Nintendo jest obecnie konkurencją samą dla siebie w tym sektorze. Jeśli mobilny charakter Lite do was przemawia będziecie musieli do jesieni odłożyć 199 USD. Konsola będzie dostępna w trzech kolorach (szarym, żółtym i turkusowym).