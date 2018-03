Nintendo pracuje nad nową wersją Switcha

Najpopularniejsza obecnie konsola Nintendo nie jest może najpotężniejsza pod względem specyfikacji, ale nadrabia to przenośnym designem i gamą ciekawych tytułów. Wszystko wskazuje jednak na to, że Nintendo postanowiło nieco odświeżyć Switcha i przygotowuje jego nową, wydajniejszą wersję.

Przesłanki świadczące o pracach nad nowym Switchem zostały odkryte w najnowszej aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Zostało ono przystosowane do integracji z projektem „Mariko” – konsolą o zupełnie innej konfiguracji sprzętowej, niż dotychczas dostępny na rynku Switch. Nowe dziecko Nintendo ma być wyposażone w kartę graficzną Nvidia Tegra 214, zamiast dotychczasowej Tegry 210. Model 214 jest wydajniejszy i mniej podatny na zewnętrzne ingerencje. Oprócz tego uaktualniony Switch otrzyma 8 GB RAM zamiast obecnych 4 GB i 64 GB pamięci wewnętrznej, a najprawdopodobniej także nowy procesor.

W informacjach wydobytych z oprogramowania nie znalazły się żadne przesłanki co do daty wydania nowego Switcha. Istnieje możliwość, że Switch Mariko w ogóle nie trafi do użytku, a konsola z podanymi powyżej specyfikacjami trafi jedynie do deweloperów. Wersję tę zdaje się potwierdzać oficjalne stanowisko Nintendo: firma stwierdziła, że w ciągu pięciu następnych lat nie planuje zastępować Switcha inną konsolą. Z drugiej strony Japończycy nieraz wydawali „odświeżone” wersje bez przerywania sprzedaży tych podstawowych (jak było w przypadku Game Boya Advance SP i DS Lite/DSi), więc niewykluczone, że w przyszłości będziemy mogli cieszyć się ulepszonym Switchem.