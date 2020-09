Netflix udostępnia część programów za darmo

Nie od dziś wiadomo, że zaproponowanie klientowi bezpłatnych próbek produktu jest jedną z najskuteczniejszych strategii marketingowych. Teraz zastosował ją również Netflix, który właśnie udostępnił część produkcji za darmo.

Wśród dostępnych w promocji seriali znajdziemy takie produkcje, jak Stranger Things, Grace i Frankie, Szkoła dla elityczy, Miłość jest ślepa, a także kilka filmów: Dwóch papieży, Nie otwieraj oczu i Zabójczy rejs. Wszystkie darmowe materiały dostępne są w różnych wersjach językowych, zarówno z napisami, jak i z lektorem.



Aby je obejrzeć, wystarczy odwiedzić dedykowaną stronę Netflixa w wersji przeglądarkowej na komputerze lub na urządzeniu z Androidem – użytkownicy iOS niestety nie mogą skorzystać z tej promocji.



Zawiedzione mogą być także osoby, które liczyły na możliwość obejrzenia całego sezonu Stranger Things bez konieczności subskrypcji – w przypadku seriali Netflix udostępnia jedynie ich początkowe epizody. To dobry chwyt marketingowy, ponieważ jeśli pierwszy odcinek wciągnie widza, jest spora szansa, że zdecyduje się on na założenie konta, by obejrzeć kolejne.



Nie wiadomo, czy w przyszłości katalog darmowych propozycji będzie się powiększał, czy też akcja okaże się jednorazowa. Serwis już niejednokrotnie udostępniał darmowe produkcje, często regionalnie, więc niewykluczone, że już wkrótce nowi klienci będą mogli wypróbować także inne produkcje.