NASA ogłasza konkurs na projekt… księżycowej wygódki

Podróże pozaziemskie wiążą się z koniecznością rozwiązania wielu problemów codzienności, w tym opracowaniem sposobu, w jaki astronauci będą zaspokajali potrzeby fizjologiczne. Właśnie dlatego jednym z elementów księżycowego Programu Artemis jest wyzwanie polegające na stworzeniu właściwej toalety.

Powrót astronautów na powierzchnię Księżyca wiąże się z pewnym brudnym problemem – w trakcie długich misji będą oni musieli załatwiać się na pokładzie księżycowego łazika i potrzebują do tego odpowiedniej infrastruktury. NASA oczywiście dysponuje projektem kosmicznych toalet, które wykorzystywane są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale działają one tylko w stanie nieważkości. Gdy pojazd wyląduje na powierzchni naszego satelity, staną się one bezużyteczne.



Tym razem NASA zdecydowała się poprosić o pomoc wynalazców z całego świata. Celem ogłoszonego właśnie konkursu Lunar Loo jest wyłonienie jak najlepszego projektu toalety, która będzie działała zarówno w stanie nieważkości, jak i w słabiutkim polu grawitacyjnym Księżyca. Dodatkowo powinna być ona jak najbardziej kompaktowa (tak, aby zmieściła się do wnętrza łazika), energooszczędna i wygodna w użyciu dla kobiet i mężczyzn.



Na zwycięzców czeka nagroda – 35 000 USD do podziału pomiędzy trzy najlepsze projekty. W wyzwaniu mogą brać udział drużyny złożone z dowolnej liczby osób, ale wszyscy uczestnicy powinni mieć ukończone 18 lat. NASA przewidziała także konkurs dla młodszych wynalazców, chociaż tutaj nagrody są nieco mniej spektakularne – otrzymają oni certyfikaty i gadżety z logiem NASA. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 sierpnia.