YouTube Premium i YouTube Music nareszcie w Polsce

Kolejna usługa streamingowa wchodzi na nasz rynek. Tym razem, po długim oczekiwaniu, przyszedł czas na zapoznanie się z YouTube Premium i YouTube Music. Do wyboru są dwa pakiety abonamentowe – indywidualny i rodzinny.

W ramach dostępu do YouTube Premium użytkownicy otrzymają możliwość zapisywania filmów w celu ich późniejszego obejrzenia offline, funkcję odtwarzania zawartości w tle oraz dostęp do serwisu YouTube Music w wersji Premium i seriali YouTube Originals. Wszystkie filmy w usłudze YouTube Premium będą odtwarzane bez przerywających je reklam. Indywidualna subskrypcja kosztuje 24 PLN miesięcznie, ale każdy nowy użytkownik będzie mógł skorzystać z promocyjnych trzech miesięcy za darmo. Do wyboru jest także pakiet rodzinny, w ramach którego za 36 PLN będzie mogło korzystać maksymalnie 6 osób mieszkających pod jednym dachem.

Jeśli interesuje nas dostęp do samego YouTube Music, możemy skorzystać również z tego serwisu. W darmowej wersji otrzymamy dostęp do katalogu muzycznego i playlist, ale – podobnie jak w innych serwisach streamingowych – odtwarzanie będzie przerywane reklamami. Subskrypcja YouTube Music Premium kosztuje 20 PLN miesięcznie i również objęta jest promocyjnym okresem darmowych trzech miesięcy. Dostęp do niej umożliwia słuchanie muzyki bez reklam, pobieranie utworów do słuchania offline, odtwarzanie w tle oraz strumieniowanie przez Google Home i Chromecasta. Pakiet rodzinny to natomiast koszt 30 PLN miesięcznie.