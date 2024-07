Bohaterka Cyberpunk: Edgerunners zawalczy w GUILTY GEAR -STRIVE

CD PROJEKT RED i Arc System Works ogłosiły współpracę, w ramach której Lucy, bohaterka nagradzanej serii anime Cyberpunk: Edgerunners, pojawi się w grze GUILTY GEAR -STRIVE-. Będzie to pierwsza postać gościnna, pochodząca z innego uniwersum, w długiej historii tej popularnej serii bijatyk.

Twórcy GUILTY GEAR -STRIVE- podzielili się informacją o nowej postaci podczas Evo 2024 — największego na świecie turnieju bijatyk, co roku gromadzącego entuzjastów i entuzjastki oraz najlepszych zawodników i zawodniczki z całego świata, gdzie seria GUILTY GEAR jest stałą bywalczynią. Najnowsza odsłona gry, czyli właśnie -STRIVE-, która przekroczyła niedawno próg 3 milionów aktywnych użytkowników i użytkowniczek, podczas tegorocznego turnieju cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, plasując się w czołówce ogrywanych tytułów. Lucy z Cyberpunk: Edgerunners dołączy do grona grywalnych postaci GUILTY GEAR -STRIVE- w 2025 roku w ramach przepustki czwartego sezonu tytułu, która poza nią wprowadzi też do gry wiele innych nowości.

Lucyna Kushinada, dla przyjaciół Lucy, jest jedną z głównych bohaterek anime Cyberpunk: Edgerunners, którego akcja rozgrywa się w świecie gry Cyberpunk 2077. Historia utalentowanej netrunnerki stanowi jeden z głównych filarów fabuły, która równie mocno wciska w fotel, co wyciska łzy. Bogaty wachlarz umiejętności Lucy sprawia, że w ulicznych potyczkach radzi sobie ona równie sprawnie, co przeczesując Net. Wraz z nadejściem Lucy, gracze GUILTY GEAR -STRIVE- otrzymają do okiełznania postać z nowym stylem rozgrywki, która dołączy do grona grywalnych postaci tytułu na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Nad wiernością odwzorowania postaci w bijatyce 2.5D od Arc System Works czuwają twórcy ze studia CD PROJEKT RED.