Polacy kochają domowe (i)Roboty

Polacy pokochali roboty sprzątające. Takie wnioski płyną z badania rynku, które przeprowadzone zostało przez Instytut GfK. Ta kategoria produktowa od lat odnotowuje stałe wzrosty, a dziś odpowiada za blisko 20% wartości rynku urządzeń odkurzających. Roboty domowe lidera rynku – amerykańskiej marki iRobot – ułatwiają utrzymanie porządku już w 330 tysiącach gospodarstw domowych w Polsce i zyskują coraz więcej zwolenników.

Kategoria domowych robotów została spopularyzowana na całym świecie przez amerykańską firmę iRobot. Zmiana przyzwyczajeń w zakresie sprzątania oraz podbój rynku zapoczątkowany został w 2002 roku, kiedy zaprezentowany został pierwszy robot odkurzający Roomba. iRobot stale rozwija swoje produkty i kreuje kategorię robotów domowych, w której funkcjonują również roboty mopujące Braava. Na przestrzeni niespełna 20 lat iRobot opatentował szereg rozwiązań i wprowadził wiele pionierskich technologii stosowanych w produktach tej marki (m.in. Dirt Detect, trójstopniowy system sprzątania z dwiema szczotkami głównymi, ruchoma głowica czyszcząca, inteligentny system nawigacji). Jedna z najnowszych innowacji – technologia Imprint Link – komunikuje roboty odkurzające Roomba (obecnie serie i7, s9) z mopującymi Braava (obecnie seria m6). Dzięki niej roboty bez naszej ingerencji odkurzą i umyją podłogę. Innym ważnym rozwiązaniem jest wprowadzona w tym roku stacja Clean Base. Pozwala ona robotom Roomba serii i7 oraz s9 nie tylko na naładowanie akumulatora, ale również na oczyszczenie zbiornika automatycznego odkurzacza po cyklu odkurzania lub podczas jego trwania. To jedne z wielu innowacji, które ujrzały światło dzienne dzięki pracy inżynierów wsłuchujących się w głos użytkowników. To oni bowiem stanowią o rynkowym sukcesie firmy jak i całej kategorii produktowej. Według badań GfK w pierwszym półroczu 2019 roku ilość sprzedanych w Polsce robotów sprzątających wzrosła o ponad 60% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość segmentu robotów odkurzających wzrosła o ponad 30%, a sama marka iRobot stanowi ponad 60% wartości sprzedaży. Drugą, bardzo dynamicznie rosnącą grupą produktowa są odkurzacze pionowe. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów każdy dom już wkrótce będzie wyposażony w dwa urządzenia odkurzające – robota do codziennego, regularnego odkurzania oraz urządzenie typu handstick do odkurzania doraźnego. Badania zachowań konsumenckich, które powstały na zlecenie iRobot potwierdzają tendencję wzrostową. Możemy dowiedzieć się z nich m.in., iż 40% badanych zadeklarowało, że w 2019 roku zamierza kupić robota sprzątającego. Co ciekawe Polacy chętniej kupują roboty, które realizują jedno zadanie – odkurzanie lub mopowanie – niż urządzenia, które są w stanie wykonać jednocześnie obie te czynności, co jest oznaką wzrastającej świadomości konsumentów.

Wybory Polaków

Najbardziej popularnym w Polsce modelem robota odkurzającego pierwszego półrocza był iRobot Roomba 980. W pierwszej dziesiątce znalazło się 7 innych modeli pioniera domowej robotyki, w tym zaprezentowane w bieżącym roku modele serii Roomba i7. W świetle powyższych danych nie dziwi fakt, że iRobot stanowi ponad 60% wartości sprzedaży robotów odkurzających w Polsce. Na popularność marki wpływa szeroka oferta. Najtańsze modele z aplikacją kosztują około 1500 zł, a na najbardziej popularną serię robota Roomba – serię 900 należy przeznaczyć nieco ponad 2000 zł.

Jeżeli chodzi o miejsce dokonywania zakupu robota odkurzającego, to w dalszym ciągu chętniej korzystamy ze sklepów tradycyjnych. Niemniej ze względu na popularność i większe zaufanie do produktu zwiększa się udział sprzedaży internetowej. W pierwszej połowie bieżącego roku roboty odkurzające ze sklepów internetowych kupiło już ponad 35% klientów.

Wśród robotów mopujących w pierwszym półroczu 2019 r. zanotowano 13% wzrost. Najbardziej popularnymi modelami okazały się roboty mopujące iRobot Braava, które z udziałem ponad 90% pobiły kolejny rekord popularności.

Dzięki stałemu monitorowaniu potrzeb Polaków, iRobot od lat pozostaje rynkowym liderem w dziedzinie domowych robotów. Sukces produktów tej marki podyktowany jest faktem, że za ich jakością oraz innowacyjnością stoi wysokiej jakości obsługa posprzedażowa. Wraz z autoryzowanym importerem oraz dystrybutorem w Polsce – firmą DLF Sp. z o.o. – iRobot dokłada wszelkich starań, aby użytkownik zawsze mógł skorzystać z pomocy, a jego roboty działały jak najbardziej sprawnie.