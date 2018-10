Asus prezentuje Zen AiO 27

Komputery typu all-in-one pozwalają oszczędzić miejsce zajmowane normalnie przez duży desktop, monitor i głośniki. Nowa propozycja Asusa zawiera wszystko to i jeszcze jeden dodatkowy element: bezprzewodową ładowarkę Qi.

Zen AiO 27 wyposażony jest w 27-calowy dotykowy ekran 4K z cienkimi ramkami i możliwością zmiany nachylenia o 20 stopni. Z przodu komputera znajduje się również kamera z obsługą Windows Hello. Najciekawsza jest jednak zawartość podstawki. Oprócz procesora Intel Core i7-8700T, 16 GB RAM-u 2 400 MHz, dysku twardego HDD 2 TB i SSD 512 GB oraz duetu układów graficznych GeForce GTX 1050 i Intel HD Graphics 630 znalazła się w niej również ładowarka Qi o mocy 7,5 W. Za jej pomocą można doładować każde kompatybilne urządzenie w trakcie pracy na komputerze. Zen AiO 27 otrzymał także bogaty zestaw portów: trzy USB-A 3.1, USB 2.0, Thunderbolt 3, wejście i wyjście HDMI oraz złącze ethernetowe. Urządzenie jest kompatybilne z Amazon Alexą.

W przeciwieństwie do wielu komputerów all-in-one Zen AiO 27 umożliwia użytkownikowi łatwy dostęp do wykorzystanych podzespołów – pokrywa podstawy otwiera się bez konieczności demontowania monitora. Upraszcza to nie tylko naprawy, ale także wymianę poszczególnych części na lepsze. Producent twierdzi, że w ten sposób będziemy mogli samodzielnie dodać dyski o większej pojemności lub zwiększyć ilość pamięci RAM, nie wiadomo jednak, czy inne podzespoły również będą nadawały się do ewentualnej modernizacji. Zen AiO trafi do sprzedaży w tym tygodniu w zestawie z klawiaturą i myszką. Cena urządzenia najprawdopodobniej wyniesie około 2 000 USD (ok. 7 500 PLN).