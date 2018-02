MWC 2018: oficjalna prezentacja Samsung Galaxy S9 i S9+

Tegoroczne targi Mobile World Congress przyniosą szereg ważnych premier i prezentacji, jednak żadna z nich tak nie rozbudza wyobraźni, jak Samsung Galaxy S9 i S9+. Koreańczycy nareszcie zaprezentowali swoje nowe flagowce – okazało się, że wiele spośród krążących o nich plotek nie odbiegało od rzeczywistości.

Wizualnie Galaxy S9 i S9+ stanowią kontynuację tego, co Samsung zaproponował nam rok temu – to wciąż szklano-aluminiowe telefony wyposażone w niemal bezramkowe ekrany Super AMOLED (5,8 cala w S9 i 6,2 w S9+) o rozdzielczości 2960 x 1440 ze wsparciem HDR. Bryła telefonu jest nieco mniejsza, niż w poprzednich flagowcach, ale także nieznacznie grubsza. Z tyłu rzuca się w oczy przede wszystkim zmiana położenia czytnika linii papilarnych – teraz umieszczony jest on pod aparatem, w znacznie wygodniejszym do dosięgnięcia miejscu. Ponadto obydwa smartfony wyposażone są w gniazdo 3,5 mm, w którego istnienie powątpiewały niektóre przecieki.

Wewnątrz telefonu znajdziemy procesor Samsung Exynos 9180 (wersja z Snapdragonem 845 trafi na rynek amerykański), 4 GB RAM-u w S9 i 6 GB w S9+ i minimum 64 GB pamięci, którą można rozszerzyć za pomocą karty SD o pojemności do 400 GB. Galaxy S9 otrzymał baterię o pojemności 3 000 mAh, zaś S9+ – 3 500 mAh. Głośniki obydwu telefonów sygnowane są przez AKG i obsługują technologię Dolby Atmos.

Zupełnie nowy jest również aparat – w S9 mamy do czynienia z pojedynczym obiektywem 12 Mpix, zaś w S9+ z podwójnym (12 Mpix szerokokątny i 12 Mpix teleobiektyw). W obydwu flagowcach zastosowano jedną z najciekawszych nowości Samsunga: przysłonę obiektywu szerokokątnego o zmiennej jasności f/2.4 – f/1.5, która automatycznie przystosowuje się do warunków oświetleniowych. Ponadto aparat wyposażony jest w funkcję Super Slow-Mo z nagrywaniem 960 kl./s. Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpix i jasność przysłony f/1.7.

Kolejną nowością jest AR Emoji – narzędzie do tworzenia własnego animowanego awatara i wykorzystania go w naklejkach AR. Skorzystanie z niego będzie wymagało jedynie zrobienia selfie – telefon automatycznie wygeneruje wirtualną twarz, którą będzie można dowolnie dostosować do swojego gustu. Własne emoji będzie można przesłać znajomym poprzez popularne komunikatory. Oprócz twarzy użytkownika AR Emoji będzie obsługiwało szereg masek, w tym tych przedstawiających postaci z bajek Disneya. Kilka nowych funkcji otrzymał również Samsung Bixby, który nauczył się przede wszystkim rozpoznawania tekstu z obrazów i jego tłumaczenia. Funkcja ta obejmuje 54 języki wejściowe i 150 wyjściowych i obejmuje również automatyczne przewalutowanie.

Pod względem opcji zabezpieczenia telefonu Galaxy S9 i S9+ nie odstaje zbytnio od poprzedniego modelu. Do wyboru mamy skanowanie linii papilarnych, tęczówki lub twarzy użytkownika, jak również tryb inteligentnego skanowania łączący dwie ostatnie metody. Oczywiście telefon może być odblokowywany również za pomocą bardziej konwencjonalnych sposobów takich, jak rysowanie wzoru lub wprowadzanie kodu PIN.

Samsung Galaxy S9 będzie kosztował 3 599 PLN, zaś S9+ – 3 999 PLN. Telefony dostępne będą od 16 marca, jednak osoby, które zamówiły je w przedsprzedaży, otrzymają swoje urządzenia tydzień wcześniej.