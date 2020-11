Mujjo prezentuje etui na nowe MacBooki

Komputery Apple z procesorami M1 już lada dzień trafią do sprzedaży. Te piękne laptopy wymagają jednak odpowiedniej ochrony, którą zapewni im eleganckie i wytrzymałe etui marki Mujjo.

Etui Mujjo Sleeve pasuje do MacBooków Air i Pro wyposażonych w 13-calową matrycę Retina – nie muszą być to koniecznie modele z najnowszymi procesorami. Zostało one wykonane z miękkiego, grubego filcu, ozdobionego asymetryczną klapą z ręcznie garbowanej skóry licowej. Pojedyncze zapięcie jest niezwykle łatwe w obsłudze jedną dłonią, ale jednocześnie dba o to, żeby sprzęt nie wysunął się z torby. Materiały zostały pozyskane z odpowiedzialnych źródeł i obrobione w taki sposób, by z czasem stawały się jeszcze piękniejsze niż w momencie zakupu.



Wewnątrz etui znajdziemy miękkie, wyściełane przegródki na laptopa i najważniejsze dodatki – słuchawki, karty kredytowe lub dostępu oraz dokumenty. Dzięki temu Mujjo Sleeve może pełnić rolę atrakcyjnej aktówki. Wszystkie transportowane w nim gadżety są bezpiecznie odseparowane od siebie i chronione przed przypadkowymi uszkodzeniami. Etui zostało wycenione na 70 EUR (ok. 310 PLN) i jest dostępne na stronie www.mujjo.com w dwóch atrakcyjnych wersjach kolorystycznych – czarnej i naturalnej skóry.