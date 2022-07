Nowe, przewodowe słuchawki sportowe od JBL za 100 PLN￼

Wyniki treningowe mają znaczenie, dlatego kiedy ma się odpowiednie słuchawki, łatwiej jest osiągać nowe cele i rządzić w biegu. Dzięki konstrukcji FlipHook JBL Endurance Run 2 można dopasować do ucha lub za uchem, co zapewnia dodatkową wygodę.

Funkcjonalne połączenie wkładek dokanałowych FlexSoft i technologii TwistLock oznacza, że słuchawki są bezpiecznie dopasowane do uszu i gwarantują, że nigdy nie skaleczą ani nie wypadną. Dzięki klasie wodoodporności IPX5 JBL Endurance Run 2 nadążają za każdym krokiem użytkownika, a mikrofon i pilot na kablu sprawiają, że nie trzeba sięgać do kieszeni, aby odbierać połączenia przychodzące. Zaprojektowano je, by wytrzymały i przetrwały intensywne sesje treningowe na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w każdych warunkach pogodowych.

Jednoprzyciskowy pilot z mikrofonem umożliwia prowadzenie rozmów bez użycia rąk. Użytkownik może się w tej sytuacji skupić na ćwiczeniach. Długie naciśnięcie przycisku aktywuje Google Now lub Siri. Magnetyczne wkładki dokanałowe umożliwiają łatwe zarządzanie przewodem, gdy słuchawki nie są już używane.

Dynamiczny przetwornik 8,2 mm w słuchawkach JBL Endurance Run 2 zapewnia dźwięk z bogatym basem, aby uzyskać motywację, na którą zasługuje trening. Sugerowana cena detaliczna słuchawek to 99 PLN.