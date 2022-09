Kolekcja HIKE FW22 od Columbia Sportswear, czyli co nosić podczas jesiennych trekkingów￼

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym miłośnikiem outdoorowych aktywności, czy ekspertem, przyda ci się lista kontrolna do spakowania. Zestawienie produktów do wyboru na górską wycieczkę przygotowaliśmy w oparciu o hity jesiennej kolekcji HIKE FW22 od amerykańskiej marki Columbia Sporstwear.

Wysokiej jakości buty

Buty należą do najważniejszych elementów ekwipunku, bo mogą sprawić, że twoje wędrówki staną się czystą przyjemnością albo najgorszym koszmarem. Obuwie musi być trwałe i zapewniać odpowiednie wsparcie i amortyzację, aby uniknąć obciążenia stóp i odparzeń. Wybór odpowiedniego modelu powinien zależeć też od terenu, w jakim masz zamiar się poruszać.

Nowością w kolekcji FW22 jest model Peakfreak II Outdry lub jego wersja z wyższą cholewką Peakfreak II Mid Outdry. To buty trekkingowe wyposażone w innowacyjne technologie, dzięki czemu są wszechstronne i niezwykle trwałe. Dzięki zastosowaniu wodoodpornej i oddychającej membrany Outdry, noszenie butów jest przyjemne nawet w czasie całodniowej wędrówki. Technologia Adapt Trax w podeszwie zewnętrznej zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża. W podeszwie środkowej za komfort użytkowania odpowiada technologia Techlite+. To najwyższy poziom wygody i amortyzacji w obuwiu turystycznym – wytrzymały, pochłaniający wstrząsy materiał zapewniający nieprzerwane podparcie i ochronę stóp. Z kolei system Navic Fit System gwarantuje naturalną stabilizację śródstopia. Za odpowiednie dopasowanie do stopy odpowiada też klasyczne sznurowanie. Te wszystkie funkcje sprawiają, że model Peakfreak II Outdry idealnie sprawdzi się na górskim szlaku, a solidne wykonanie gwarantuje, że buty będą ci służyć przez wiele sezonów. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej. Cena: 559,99 PLN w wersji z niską oraz 599,99 PLN w wersji z wysoką cholewką.

FACET Sierra Outdry to kolejna odsłona rewolucyjnych butów trailowych z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Obuwie posiada cholewkę ze skóry licowej i jest bardzo wytrzymałe, a do tego materiały wzbogacone zostały o szereg technologii, które ułatwią poruszanie się na szlaku. Dzięki technologii OutDry masz pewność, że twoje obuwie nie przemoknie, a skóra będzie mogła swobodnie oddychać. System Navic Fit System zapewni naturalną stabilizację śródstopia. Technologia Techlite+ w podeszwie środkowej to nowa generacja amortyzacji, która została zaprojektowana z myślą o jeszcze większym komforcie, niższej wadze i szybszym marszu na szlaku. W efekcie model doskonale odciąża stawy i ogranicza ryzyko kontuzji spowodowanych przeciążeniem. Technologia Omni-Grip zapewnia doskonałą przyczepność, nawet na mokrej i śliskiej nawierzchni. Obuwie posiada sznurowaną konstrukcję, dzięki czemu można je dobrze dopasować do stopy. Model jest dostępny w wersji damskiej i męskiej w cenie 649,99 PLN.

Buty Columbia Trailstorm Waterproof wyróżniają się dopasowaną konstrukcją z Navic Fit System, stabilizującą śródstopie i zostały wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej. Model wykorzystuje membranę Omni-Tech, która zabezpiecza obuwie przed przemakaniem i zapewnia doskonałą oddychalność. Na czubkach palców znajdują się poliuretanowe wzmocnienia TPU, które chronią je oraz zabezpieczają obuwie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Buty zostały wyposażone w wiązanie typu Ghillie, zapewniające precyzyjne dopasowanie obuwia do stóp oraz w podeszwę ADAPT TRAX, gwarantującą stabilizację w wymagającym terenie. Technologia ta doskonale współgra ze śródpodeszwą Techlite+, która w dynamiczny sposób amortyzuje generowane podczas wędrówki wstrząsy. Podeszwa o głębokości 4 mm doskonale sprawdzi się w grząskim, nierównym terenie. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej, klasycznej (Trailstorm Waterproof) oraz wersji z wyższą cholewką (Trailstorm Mid Waterproof). Cena odpowiednio: 439,99 PLN oraz 469,99 PLN.

Warstwy i jeszcze raz warstwy!

Aby czuć się komfortowo przy każdej pogodzie lub poziomie wysiłku, ubranie warstwowe pozwalające regulować poziom ciepła pozwoli ci szybko reagować na zmieniające się warunki. Może to być najprostszy zestaw: koszulka turystyczna, polar oraz lekka kurtka, lub wersja na wędrówkę w chłodniejsze dni, przy potencjalnie niesprzyjającej pogodzie, czyli: tradycyjny trzyczęściowy system składający się z warstwy termicznej, ocieplanej warstwy środkowej i wodoodpornej warstwy zewnętrznej. W tworzeniu warstwowego zestawienia z pewnością przydadzą się następujące produkty:

Męska bluza MAXTRAIL II Fleece Full Zip świetnie sprawdzi się podczas jesiennych trekkingów, a także jako dodatkowe ocieplenie podczas chłodnych dni. Za uczucie suchości odpowiada technologia Omni-Wick, która odprowadza wilgoć ze skóry do zewnętrznej warstwy materiału. Ta wygodna bluza posiada z przodu dwie zapinane na zamek kieszenie oraz kieszeń na piersi. Cena: 389,99 PLN.

Columbia Omni-Tech Ampli-Dry Shell, wyposażona w technologię Omni-Tech, doskonale sprawdzi się podczas trekkingów w przyjemne, jesienne dni. Materiał zewnętrzny jest elastyczny, dzięki czemu kurtka nie ogranicza swobody ruchów. Kurtka posiada wodoodporny zamek centralny oraz system wentylacyjny pod ramionami, pozwalający na natychmiastowe odparowanie nadmiaru ciepła i wilgoci. Model wyróżnia się ergonomicznym krojem, dopasowanym do sylwetki. Posiada regulowany kaptur oraz zapinane na zamki kieszenie na dłonie. Kurtka jest dostępne w wersji damskiej i męskiej w cenie: 649,99 PLN.

Powder Lite Hybrid Jacket to ocieplana kurtka, która dzięki syntetycznemu wypełnieniu Thermarator i odbijającej ciepło podszewce Omni-Heat Reflective zapewni Ci komfort termiczny w chłodniejsze dni. Kurtka posiada hybrydową konstrukcję, dzięki czemu jest elastyczna i zapewnia świetną oddychalność. W wersji damskiej model został także wyposażony w kaptur osadzony na stójce. Cena dla obu modeli: 499,99 PLN.

Spodnie i legginsy

W przypadku spodni, szortów lub legginsów ważne są wygoda i łatwość poruszania się. Najlepszym wyborem na wędrówki w wilgotną lub parną pogodę są rzeczy wykonane z miękkich, szybkoschnących i odprowadzających wilgoć materiałów, dzięki czemu chronią Cię przed otarciami i zapewniają komfort podczas wielogodzinnej wędrówki.

Windgates EU II Legging marki Columbia to wygodne legginsy na długie trekkingi. Zostały wyposażone w system Omni-Wick, najbardziej zaawansowaną technologię zapewniającą odprowadzanie wilgoci podczas intensywnej aktywności. Legginsy z wysokim stanem posiadają kieszeń cargo na udzie i zapinaną na zamek bezpieczną kieszeń. Cena: 299,99 PLN

Spodnie Triple Canyon EU Fall Hiking Pant gwarantują swobodę ruchów na szlaku. Spodnie można łatwo dopasować do obwodu bioder dzięki elastycznym panelom w pasie. Powłoka Omni-Shield zwiększa ochronę przed zabrudzeniem i wilgocią, a także przyspiesza wysychanie materiału. Charakterystyczną cechą spodni jest rozciągliwy materiał, który „pracuje” razem z ciałem pokonującym długie dystanse i nie krępuje jego ruchów zarówno w biegu, jak i podczas pokonywania stromych fragmentów szlaku. Spodnie posiadają trzy kieszenie: dwie po bokach i zasuwaną kieszeń bezpieczeństwa. Spodnie dostępne są w wersji męskiej w cenie 389,99 PLN.

Kolekcja FW22 jest dostępna min. w sklepach stacjonarnych: Columbia w Zakopanem, Alpin Sport, Trekker Sport, Fitanu, Martes Sport, Intersport, Polstor oraz online: sklep-columbia.pl, 8a.pl, modivo.pl, sportano.pl, fitanu.com, sklepmartes.pl, sklepiguana.pl