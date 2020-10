MSI Creator dla artystów i kreatywnych profesjonalistów

Każdy może tworzyć cyfrową sztukę: wystarczy otworzyć jeden z dostępnych na rynku darmowych edytorów grafiki, programów do modelowania 3D, czy tworzenia muzyki, i dać ponieść się fantazji. Jeżeli chcemy zająć się naszym hobby na poważnie, powinniśmy jednak zainwestować w odpowiedni sprzęt: komputer o wystarczająco dużej mocy, by renderowanie wideo nie trwało całych wieków, a program graficzny udźwignął kilkanaście warstw rysunku; jak również monitor, który oddaje barwy z idealną dokładnością – dzięki niemu możemy mieć pewność, że po opublikowaniu w internecie nasi odbiorcy zobaczą dzieło w takiej formie, jaką pragnęliśmy uzyskać.

Jeśli szukasz funkcjonalnych produktów do wyposażenia domowego studia, koniecznie sprawdź serię MSI Creator. Znajdziesz w niej kompletny zestaw rozwiązań dla kreatywnych profesjonalistów, niezależnie od tego, jaką dziedzinę sztuki reprezentujesz.

Z prędkością myśli

Wydajny komputer to obecnie podstawowe narzędzie pracy wielu artystów. Idealne urządzenie powinno charakteryzować się doskonałą specyfikacją, mnogością dostępnych portów i możliwością rozbudowy, dzięki której nie będziesz musiał co kilka lat dokonywać kompletnej wymiany sprzętu. Właśnie taki jest MSI Creator P100X 10th, elegancki i kompaktowy, ale pełen mocy.

Wewnątrz znajdziemy procesory Intel Core 10. generacji, aż do supermocnego modelu i9 włącznie, zapewniające możliwość płynnej obsługi kilku programów jednocześnie. Może towarzyszyć im nawet 64 GB RAM-u z dwukanałową obsługą pamięci i technologią DDR4 Boost, w sam raz do wykonywania najbardziej skomplikowanych zadań, oraz świeżutkie GPU z serii GeForce 20XX. Mocna karta graficzna jest niezbędna, jeśli chcesz pracować z klipami wideo w dużej rozdzielczości lub szczegółowymi modelami 3D, a także przyda się, gdy po zakończonej pracy postanowisz zrelaksować się przy grze komputerowej.

Kolejnym ważnym aspektem jest pamięć wewnętrzna; każdy artysta 3D lub montażysta doskonale wie, jak wiele miejsca zajmuje każdy projekt. W Creator P100X 10th znajdziesz dwa złącza SSD M.2 z interfejsami PCI-e i obsługą SATA, co oznacza, że możesz wyposażyć swój komputer w najszybsze nośniki robocze – powolne otwieranie się pliku już nigdy nie wyprowadzi cię z równowagi i nie stanie na drodze twej weny twórczej. Dodatkowe zatoki na dyski 2,5 cala HDD pozwolą natomiast stworzyć pojemne i niedrogie archiwum dawnych prac. Dzięki wsparciu dla Thunderbolt 3, możesz również podłączyć do komputera zewnętrzny nośnik lub dysk NAS, bez obaw o długie czasy otwierania plików.

Wszystko dla sztuki

MSI Creator P100X 10th zamyka te wszystkie zaawansowane podzespoły w eleganckiej, zgrabnej obudowie o pojemności zaledwie 10,36 l. Jej panele są łatwo demontowane, co ułatwia czyszczenie podzespołów i rozbudowę systemu. Mimo kompaktowych rozmiarów oddaje ci ona do dyspozycji wszystkie najważniejsze porty: Thunderbolt, cztery USB-A, wyjście HDMI i DisplayPort, złącze Ethernetu oraz dedykowane wejście mikrofonu i wyjście słuchawkowe, niezbędne dla osób nagrywających i miksujących muzykę.

Docenią oni także dedykowany procesor HD Audio, który gwarantuje profesjonalną obróbkę dźwięku, zachowującą każdy szczegół oryginalnego nagrania. Technologia MSI Sound Tune wykrywa i redukuje szumy tła, poprawiając jakość połączeń głosowych. System otrzymał również moduł Wi-fi 6 oraz Bluetooth 5.1, nie musisz obawiać się zatem o to, czy uda ci się wygospodarować miejsce na komputer w pobliżu routera i czy starczy ci portów do podłączenia wszystkich akcesoriów.

Creator P100X 10th otrzymał wsparcie dla specjalnej aplikacji MSI Creator Center, umożliwiającej łatwą optymalizację pracy – ustawisz w niej priorytety dla konkretnych działań i rozdzielisz zasoby systemowe pomiędzy zainstalowane programy. Użytkownicy zajmujący się obróbką grafiki lub wideo, powinni natomiast zwrócić uwagę na oprogramowanie Creator OSD do wyboru przestrzeni barw i regulacji kolorów. Dzięki niemu każdy twój projekt zachwyci odbiorców dokładnym, realistycznym odwzorowaniem barw.

Okno na świat

Pełnię możliwości Creator P100X 10th poznamy, gdy sparujemy go z profesjonalnym monitorem. Jego nieodłącznym uzupełnieniem będzie olśniewająco piękny MSI Creator PS321QR, stworzony z myślą o fotografach, filmowcach i grafikach komputerowych.

Jego serce stanowi 31,5-calowy panel o rozdzielczości 2560×1440 px z powłoką antyrefleksyjną. Dzięki odświeżaniu 165 Hz w technologii MSI Rapid IPS nie umknie ci żadna klatka obrabianego filmu, a minimalne opóźnienie 1 ms na dobre wyeliminuje efekt rozmazanego obrazu i smużenia.

99-procentowe pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB oraz 95-procentowe dla DCI-P3 gwarantuje, że gotowe dzieło będzie cieszyło oczy realistycznymi, soczystymi kolorami. Monitor otrzymał także szerokie kąty widzenia do 178 stopni w pionie i poziomie oraz jasność 400 nitów. Ta ostatnia umożliwia wykorzystywanie monitora do tworzenia zawartości HDR – sprzęt ma certyfikację VESA HDR600.

Ekspresja i ergonomia

Oprócz profesjonalnej jakości obrazu, Creator PS321QR stawia także na wygodę pracy. Dzięki możliwości obrotu, nachylenia i regulacji wysokości ekranu możesz dopasować monitor do swojego stanowiska pracy, dając odpocząć kręgosłupowi. Opcjonalna, magnetyczna osłona pozwala wyeliminować przeszkadzające w tworzeniu źródła światła naturalnego i sztucznego.

Płaska powierzchnia ekranu otoczona została prawie niewidzialnymi ramkami z trzech stron. Jego boczna krawędź skrywa dwa porty USB-A, złącze słuchawkowe i mikrofonowe oraz czytnik kart SD, dodany specjalnie z myślą o fotografach. Z tyłu znajdziesz resztę niezbędnych połączeń, w tym DisplayPort, HDMI i USB-C.

W przeciwieństwie do wielu profesjonalnych monitorów, Creator PS321QR nie jest jedynie biernym odbiornikiem zawartości przesyłanej z komputera. Środowisko Creator OSD pomoże ci w dopasowaniu odpowiedniej palety kolorystycznej i dokładnej regulacji barw. Funkcja Picture-in-Picture i Picture-by-Picture umożliwia jednoczesny podgląd treści z wielu podłączonych urządzeń i przełączanie się między nimi, jak również wybór źródła dźwięku. Creator OSD posiada również funkcję nakładek graficznych, pozwalających na przykład sprawdzić rzeczywisty rozmiar obrazu w porównaniu ze standardowymi formatami papieru lub nałożenie siatki kadrowania na zdjęcie – w ten sposób łatwo przygotujesz swoje dzieło do dalszej obróbki.

Artysta poszukiwany

Zainteresowany zaproszeniem produktów MSI do swojego studia? Weź udział w konkursie We Are Creators, skierowanym do artystów reprezentujących każdą dziedzinę sztuki. Wystarczy, że zaprezentujesz swój indywidualny styl twórczy w wybrany sposób, prace oznaczysz hasztagami #WeAreCreators i #AmbasadorKreatywnyMSI, a następnie wypełnisz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.promocje.msi.com/konkurs-wearecreators – tam znajdziesz również pełen regulamin akcji.

Nagrodą główną jest tytuł ambasadora kreatywnego marki MSI oraz zestaw urządzeń z serii Creator, a na finalistów czekają tablety graficzne Wacom i możliwość zostania kreatorem MSI. Nie zwlekaj – zgłoszenia przyjmowane są do 18 pażdziernika!