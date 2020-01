Motorola uczy, jak dbać o ekran Razr

Jeszcze przed oficjalną premierą nostalgicznie składanego telefonu, Motorola postanowiła poinformować przyszłych użytkowników o tym, jak zapewnić smartfonowi długowieczność. Okazuje się, że to zadanie może być naprawdę skomplikowane.

Na oficjalnym kanale YouTube Motoroli pojawił się film „Dbanie o Razr”. Producent wymienia w nim wszystkie błędy, które mogą spowodować uszkodzenie ekranu. Aby go uniknąć, należy zawsze składać telefon na czas transportu, unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami i nie dopuścić do zamoknięcia ekranu – jeśli dostanie się do niego chociaż odrobina wody, koniecznie musimy go osuszyć miękką szmatką.

Co ważne, ekran Razr może być uszkodzony nawet przez tak niewinną rzecz, jak folia ochronna. Podobnie jak w przypadku Galaxy Fold, przyklejona do wyświetlacza dodatkowa, syntetyczna warstwa może go deformować i utrudniać swobodne składanie. Co ciekawe, producent podkreśla, że drobne wybrzuszenia i zagięcia ekranu Razr są w pełni normalne, a użytkownicy nie powinni się nimi przejmować ani próbować ich wyprostować.

To ostatnie stwierdzenie może wywoływać poczucie zawodu – w końcu przed premierą Motorola obiecywała, że wyświetlacz składanego smartfona będzie wytrzymały i płaski. Dobitnie pokazuje to, że urządzenia z giętkim ekranem muszą przejść jeszcze długą drogę, by trafić do szerszej grupy użytkowników, a na razie pozostają one efektowną ciekawostką w cenie premium.