Moshi prezentuje akcesoria na wiosnę￼

Wiosna zachęca nas do wyjścia z domu, wypraw w nieznane, a nawet pracy na świeżym powietrzu. W trakcie wycieczek, warto zadbać o bezpieczeństwo naszych gadżetów, na przykład za pomocą tych atrakcyjnych propozycji od Moshi.

Jeżeli regularnie podróżujesz ze swoim laptopem, przyda ci się wytrzymały i elegancki plecak. Moshi Helios Lite Slim jest utrzymany w eleganckim retro stylu i wykonany z wegańskiej skóry, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wewnątrz znajdziemy miękką, wyściełaną kieszeń na laptopa 16 cali oraz przegródkę chronioną materiałem RFID, zapobiegającą zdalnemu odczytowi kart. W tylnej części, umieszczona została również dyskretna kieszeń na dokumenty. Plecak trafi do sprzedaży już wkrótce: zapłacimy za niego 200 EUR (ok. 940 PLN), a do wyboru otrzymamy sześć atrakcyjnych wersji kolorystycznych.

Dla osób potrzebujących jeszcze lepszej ochrony, przeznaczone jest etui Pluma 14″. Stworzone z myślą o MacBookach Pro, zostało ono wykonane z trzech warstw materiału: miękkiej wyściółki, wytrzymałego neoprenu i zewnętrznej, wodoodpornej pokrywy z bawełny twill. Całość jest ultrasmukła i perfekcyjnie wykończona, gwarantując trwałość na długie lata. Wewnątrz znajdziemy również zintegrowany uchwyt na stylus, w sam raz dla artystów. Pluma 14″ dostępne jest w trzech kolorach. Za etui zapłacimy 55 EUR (ok. 260 PLN).

Posiadacze AirPodsów 3 generacji, powinni natomiast zwrócić uwagę na Pebbo Luxe – praktyczne etui, które chroni słuchawki przed uszkodzeniem. To niezwykle stylowy dodatek, wykonany z eleganckiej, wegańskiej skóry i ozdobiony matowymi, metalowymi akcentami. Wewnątrz, etui zostało wyściełane miękkim materiałem, chroniącym słuchawki przed zadrapaniami i upadkami. Pebbo Luxe jest w pełni kompatybilne z technologią ładowania Qi i posiada wycięcie na sygnałową diodę LED. Etui kosztuje 50 EUR (ok. 235 PLN); kupimy je w dwóch wersjach kolorystycznych.