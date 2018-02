5 000 dni łazika Opportunity na powierzchni Marsa

Miał pracować przez 90 dni marsjańskich, ale działa nadal. Wysłany w 2003 roku na powierzchnię czerwonej planety łazik Opportunity właśnie świętuje przekroczenie pięciu tysięcy dób spędzonych na powierzchni Marsa.

Opportunity i towarzyszący mu łazik Spirit wyruszyły na Marsa w lipcu 2003 roku, a do celu doleciały w styczniu 2004. Początkowo misja obydwu urządzeń miała zakończyć się po 90 dobach marsjańskich – NASA przewidywało, że nie przetrwają one surowej, marsjańskiej zimy. Okazało się jednak, że zasilane energią słoneczną łaziki wytrzymały nie tylko jedną zimę, ale wiele. Po czterech latach Spirit utknął w piaskowej pułapce i NASA zakończyła z nim komunikację, jednak Opportunity wciąż porusza się po powierzchni planety. W sobotę przekroczył on granicę 5 000 soli, słonecznych dób marsjańskich, nieznacznie dłuższych od ziemskich dni.

Łazik Opportunity to jeden z dwóch obecnie funkcjonujących urządzeń na powierzchni Marsa, obok młodszego Curiosity. Do tej pory pokonał on prawie 50 km i wykonał zdjęcia krateru Endeavor i płytkiej doliny Perseverance. Przesłane obrazy mają pomóc w określeniu, jakim procesom geologicznym podlegał ten region Marsa w przeszłości.