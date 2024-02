Mocna hybryda dołączyła do gamy Toyoty Yaris

Toyota Yaris otrzymała szereg ulepszeń, w tym nowy, mocniejszy napęd o mocy 130 KM, który jest standardem w wersjach GR SPORT i Premiere Edition. Auto zyskało też cyfrowe zegary, większe ekrany systemu Toyota Smart Connect oraz udoskonalone systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy i parkowania Toyota T-MATE.

Yaris od lat jest bestsellerem Toyoty w Europie i jednym z najważniejszych modeli marki. Żeby utrzymać pozycję w bardzo konkurencyjnym segmencie B, Toyota rozszerzyła gamę Yarisa o nową hybrydę o większej mocy i lepszej dynamice. Dotychczasowy układ o mocy 116 KM jest oferowany w nowym Yarisie równolegle.

Hybryda o mocy 130 KM w Yarisie

Nowy napęd hybrydowy ma moc 130 KM i jest standardem w wersjach GR SPORT oraz Premiere Edition. Dzięki zastosowaniu przekładni hybrydowej piątej generacji, napęd Toyoty zyskał większą moc, ma wyższy moment obrotowy i daje jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. Przyczyniły się do tego nowa przekładnia oraz większy i mocniejszy silnik elektryczny, a także ulepszenia oprogramowania układu sterowania mocą (PCU). Zmiany te przekładają się nie tylko na lepsze przyspieszanie od 0 do 100 km/h, ale też na lepszą elastyczność auta, co jest ważne w trakcie wyprzedzania. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h o pół sekundy szybciej (9,2 s), krótszy jest też czas przyspieszenia od 80 do 120 km/h (7,5 s).

Średnie zużycie paliwa wynosi 3,9-4,3 l/100 km (cykl mieszany WLTP).

Nowy Yaris zyskał też ulepszone systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy i parkowania Toyota T-Mate, w tym najnowszą generację Toyota Safety Sense. W Yarisie debiutują też nowe cyfrowe zegary, system multimedialny obsługiwane są teraz przy pomocy nowych, większych ekranów, a samochód może być obsługiwany przy pomocy cyfrowego kluczyka.

Yaris Premiere Edition

Wraz z premierą nowego Yarisa do gamy modelu dołączyła wersja specjalna Premiere Edition, która prezentuje pełnię możliwości modelu po modyfikacjach i jest dostępna wyłącznie ze 130-konną hybrydą.

Yaris Premiere Edition wyróżnia się zupełnie nowym lakierem Neptune Blue w połączeniu z czarnym dachem. Niebieski motyw jest obecny także we wnętrzu na przeszyciach foteli oraz listwach dekoracyjnych deski rozdzielczej i boczków drzwi. Samochód w tej wersji otrzymał też nowe, 17-calowe przeszlifowane felgi. Auto w wersji specjalnej jest dostępne także w dwóch innych dwukolorowych wariantach z czarnym dachem i lakierami Platinum Pearl White oraz Silver Metallic.

Wyposażenie seryjne Yarisa w wersji specjalnej obejmuje m.in. wyświetlacz projekcyjny HUD na przedniej szybie, automatyczną klimatyzację dwustrefową z filtrem Nanoe-X, 12,3-calowe cyfrowe zegary, 10,5-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z inteligentnym asystentem głosowym, nawigacją online i 4-letnią bezpłatną transmisją danych. Dodatkowo do wersji Premiere Edition można zamówić dach panoramiczny z ręcznie sterowaną roletą (Pakiet Skyview) oraz system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami.