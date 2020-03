Minecraft sposobem obejścia cenzury

Wydawałoby się, że w dobie internetu utrudnienie dostępu do wiedzy jest bardzo trudne, ale wielu reżimom na całym świecie sztuka ta udaje się bez problemu. Aby przekazać informacje na temat prawdziwej sytuacji politycznej w danym kraju, często konieczne jest korzystanie z nietypowych sposobów.

The Uncensored Library to projekt organizacji Reporterzy bez Granic, stworzony we współpracy ze studiem projektowym BlockWords i agencją reklamową DDB Berlin. Aby z niego skorzystać, wystarczy pobrać odpowiednią mapę do popularnej gry Minecraft. Znajdziemy na niej wirtualną bibliotekę z tekstami dziennikarzy z całego świata, których teksty są cenzurowane lub wręcz zakazane przez reżimy polityczne i religijne.

Wykonany z minecraftowych klocków budynek podzielony jest na sześć sekcji: pięć z nich odpowiada krajom, z których pochodzą dziennikarze (Rosja, Meksyk, Egipt, Wietnam, Arabia Saudyjska), a ostatnia przeznaczona jest dla samych Reporterów bez Granic. Każda z nich ozdobiona jest centralną rzeźbą, która symbolizuje sytuację wolnej prasy w danym państwie. W Nieocenzurowanej Bibliotece możemy przeczytać felietony zamordowanego przez saudyjski reżim Jamala Khashoggiego, teksty pochodzące z zablokowanej w Rosji strony Grani.ru oraz reportaże śledcze dziennikarzy meksykańskich dotyczące powiązań rządu z kartelami narkotykowymi.

Biblioteka została uruchomiona pod koniec zeszłego tygodnia. Projekt jest zabezpieczony przed ewentualnymi atakami hakerskimi i działa na wielu serwerach jednocześnie; na dodatek każdy gracz może ściągnąć mapę i ją samodzielnie odbudować. Jedynym sposobem na ograniczenie dostępu do The Uncensored Library jest całkowite odcięcie dostępu do Minecrafta, co – spójrzmy prawdzie w oczy – dla reżimów totalitarnych nie będzie stanowiło żadnego problemu. Na chwilę obecną teksty są jednak dostępne dla wszystkich użytkowników. Biblioteka ma również inspirować organizacje prasowe do szukania kreatywnych sposobów walki o wolność słowa.