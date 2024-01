Guess Jeans prezentuje przyszłość denimu

Guess Jeans zabiera nas w podróż pełną inspiracji, kreując zupełnie nowe, wciągające doświadczenie. Marka ponownie zdefiniowała świat denimu, prezentując historie, innowacje oraz zrównoważoną przyszłość Guess Jeans.

Premiera nowej linii Guess odbyła się podczas targów Pitti Uomo we Florencji. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja specjalnie przygotowanej na tę okazję instalacji, umiejscowionej na głównym terenie Fortezza Da Basso oraz wystawa, zlokalizowana w najbardziej znanym florenckim teatrze – Teatro Del Maggio.

Florencja to miasto o ogromnym znaczeniu dla marki i rodziny Marciano. To właśnie tutaj w 1993 roku rozpoczęło działalność Guess Europe i to tu w 1994 roku otwarto pierwszy europejski sklep Guess. 30 lat później, w tym samym mieście, Guess Jeans ogłasza nową erę jeansu, prezentując inspirującą wystawę, która odkrywa przyszłość denimu na następne 40 lat.

Panoramiczna wystawa rozpoczyna kuratorską eksplorację bogatej historii Guess, przedstawiając retrospekcje i oddając hołd początkom marki i jej błyskawicznemu rozwojowi. Fascynująca podróż przez archiwa ukazuje kluczową rolę firmy w zrewolucjonizowaniu branży, za sprawą wprowadzenia w 1981 roku jeansu typu stone wash, który na zawsze odmienił świat denimu.

Eteryczna instalacja „Stone to Air” wprowadza przełomową technologię Guess Airwash. Guess Jeans plasuje się w czołówce świadomych ekologicznie innowacji, wprowadzając definiujący branżę proces, wykorzystujący powietrze zamiast kamieni. Odchodząc od konwencjonalnych metod, ta zrównoważona technika pozwala znacząco zredukować zużycie wody w procesie produkcji. Technologia pozwala na zastąpienie gruboziarnistych kamieni pumeksowych światłem i powietrzem.

Goście są zapraszani za kulisy, aby być świadkami procesu powstawania technologii Guess Airwash i aby zanurzyć się w kunszcie personalizacji w Denim Lab, gdzie oryginalne kroje i sprania służą jako muzy dla nadchodzącej kolekcji. Tworząc lepszą przyszłość dla denimu, Guess Jeans prezentuje ekskluzywne spojrzenie na nową kampanię Guess Airwash przed jej zbliżającą się światową premierą.