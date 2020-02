Microsoft z nowymi informacjami o Xboxie Series X

Konsolowa wojna wchodzi w kolejną fazę. Tym razem to Microsoft zdradza więcej informacji na temat swojego najnowszego dziecka, Series X. Zgodnie z obietnicami producenta, ma ono otrzymać potężną kartę graficzną i ciekawą funkcję Smart Delivery.

Pod względem specyfikacji Xbox Series X prezentuje się imponująco. Sercem urządzenia jest architektura AMD Zen 2, dzięki której procesor konsoli ma być czterokrotnie wydajniejszy od tego zastosowanego w obecnej generacji. Udoskonalona zostanie również karta graficzna, wykonana w technologii AMD RDNA 2 i oferująca 12 teraflopów mocy, czyli dwukrotnie więcej niż w najpotężniejszym wariancie Xboxa One X. Układ będzie wykorzystywał technologię Variable Rate Shading, dzięki której moc obliczeniowa zostanie skierowana na konkretne efekty i obiekty wyświetlane na ekranie, oraz ray-tracing zgodny z DirectX. Konsola otrzyma także RAM typu GDDR6 i dysk SSD z funkcją wirtualnej pamięci RAM.

Xbox Series X ma być także bardziej przyjazny dla użytkownika. Funkcja Smart Delivery pozwoli na jednorazowy zakup gry od Xbox Game Studios na wszystkie dostępne konsole (udział w programie zapowiedziało już również studio CD Projekt Red). Microsoft wprowadzi także wsteczną kompatybilność, co oznacza, że na Series X będziemy mogli odpalić gry z każdej dotychczasowej generacji Xboxa. Na nowej konsoli gracze otrzymają również funkcje Quick Resume, czyli możliwość szybkiego powrotu go zawieszonej w tle gry – jednocześnie będziemy mogli zatrzymać kilka tytułów, by wrócić do nich nieco później.

Xbox Series X pojawi się na rynku w ostatnim kwartale bieżącego roku, podobnie, jak jego największy rywal – PlayStation 5. Sony utrzymuje swoją konsolę w tajemnicy, ale producent prawdopodobnie ogłosi więcej szczegółów w ciągu najbliższych tygodni.