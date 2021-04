Microsoft prezentuje linię akcesoriów dla Teams

Praca zdalna stała się nieodłączną częścią życia wielu z nas. Wie o tym Microsoft, do którego oferty trafiły właśnie gadżety przeznaczone do domowego biura, stworzone do współpracy z popularnym komunikatorem Teams.

W skład nowej linii wchodzą zestawy słuchawkowe, głośnik i kamerka internetowa. Wśród tych pierwszych znajdziemy trzy różne urządzenia, które łączy obecność dedykowanego przycisku. Po jego wciśnięciu automatycznie przejdziemy do aplikacji Teams lub dołączymy do wirtualnego spotkania. Surface Headphones 2+ to model wyposażony w obrotowe nauszniki, dopasowujące się do kształtu głowy, oraz system aktywnej redukcji szumów. Jednocześnie można połączyć go z dwoma urządzeniami. Słuchawki będą kosztowały 300 USD (ok. 1 140 PLN).



Nieco mniej zapłacimy za pozostałe zestawy słuchawkowe. Microsoft Modern USB (50 USD/ok. 190 PLN) potrafią pracować jedynie w wersji przewodowej. Słuchawki podłączymy do komputera za pomocą USB-A, a oprócz dedykowanego przycisku Teams znajdziemy w nich także fizyczne wyciszenie mikrofonu. Trafią one do sprzedaży w czerwcu. Producent zapowiedział także wersję bezprzewodową, Microsoft Modern Wireless, ale na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy wejdzie ona na rynek.



Microsoft Modern USB-C Speaker (100 USD/ok. 380 PLN) to zestaw głośnomówiący ze zintegrowanym przewodem. Urządzenie zostało wyposażone w podwójny mikrofon z redukcją szumów, który precyzyjnie zbiera głosy osób uczestniczących w telekonferencji. Pojawi się ono w sprzedaży w lutym, podobnie zresztą, jak kamerka Microsoft Modern Webcam. Ta ostatnia potrafi nagrywać obraz w jakości 1080p i 30 kl./s z HDR, ma pole widzenia 78 stopni i balans bieli dopasowanym tak, by zapewniać naturalny wygląd twarzy. Cena gadżetu to 70 USD (ok. 270 PLN).



W ofercie Microsoftu pojawił się także kolejny komputer z serii Surface. Będzie on dostępny w dwóch wariantach, z 13,5-calowym oraz 15-calowym ekranem; obydwie matryce są dotykowe i mają format 3:2. Niezależnie od wybranego rozmiaru, wewnątrz znajdziemy procesory od Intela lub AMD, o nawet 70% szybsze od tych zastosowanych w komputerach poprzedniej generacji. Towarzyszyć im będzie do 32 GB RAM-u oraz maksymalnie 1 TB pamięci SSD. Ceny Surface Laptop 4 zaczynają się od 1 000 USD (ok. 3 800 PLN), a urządzenia będą początkowo dostępne w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Nie wiadomo, kiedy pojawią się w Europie.