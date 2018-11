Micron Technology i inteligentne… toalety

Funkcje smart home zaglądają powoli do każdego zakątka naszych domów. Do tej pory łazienki pozostawały stosunkowo mało inteligentne, ale już wkrótce może to ulec zmianie. Firma Micron Technology przybliżyła nam wizję toalety działającej także jako urządzenie diagnostyczne.

Podczas konferencji Technonomy 2018 Sanjay Mehrotra, prezes amerykańskiego wytwórcy podzespołów Micron Technology, podzielił się z widownią swoją wizją inteligentnej łazienki, która pomoże chronić nasze zdrowie i życie. Najważniejszym jej elementem jest specjalny analityczny czip przeznaczony do zainstalowania wewnątrz toalet. Będzie on odpowiedzialny za wykrywanie nieprawidłowości w składzie wydalanych przez człowieka substancji. W przypadku zarejestrowania obecności lub zbyt dużego stężenia niepokojącego związku chemicznego czip ma poinformować o tym użytkownika. Tego typu analiza nakłoni go do wczesnej wizyty u lekarza, co przyspieszy proces diagnostyczny wielu chorób, w tym tych najgroźniejszych.

Koncepcja „inteligentnej toalety” wpisuje się w obecne trendy w medycynie. Sztuczna inteligencja pojawia się w coraz większej ilości technologii medycznych – warto tutaj wspomnieć chociażby o AI Google, które zostało wytrenowane do wykrywania wczesnych stadiów raka piersi i w niektórych przypadkach okazało się skuteczniejsze niż lekarze. Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję pojawiają się także na wyciągnięcie ręki – w smartwatchach i opaskach fitness. Nic dziwnego, że trafią one również do naszych łazienek. Niestety, nie wiadomo, kiedy dokładnie się to stanie.