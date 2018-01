HTC U11 EYEs z podwójnym przednim aparatem

HTC nie przestaje rozwijać linii U11. Najnowszy jej członek, U11 przypomina pozostałe modele z serii, jednak wyposażony jest w jedną dość istotną nowość – podwójny aparat z przodu, co stanowi rzadkość na rynku smartfonów.

HTC U11 EYEs wyposażony jest w 6-calowy ekran o rozdzielczości 2160 x 1080. Wewnątrz posiada procesor Snapdragon 652, 4 GB RAM i pamięć 64 GB. Całości dopełnia dość duża bateria o pojemności 3 930 mAh, świetny tylny aparat z technologią Ultra Pixel 3 (znany zresztą z flagowego wariantu HTC U11) oraz oczywiście „ściskalne” krawędzie wykonane w technologii Edge Sense. Najważniejszą nowością zastosowaną w telefonie jest podwójny aparat z przodu. Ten składa się z dwóch jednostek 5 Mpix o jasności f/2.2. Producent podaje, że ma on przydać się nie tylko do robienia selfie, ale również do zastosowań AR i bardziej zaawansowanego rozpoznawania twarzy.

Telefon ma kosztować 3 299 RMB (czyli ok. 1 760 PLN) i przeznaczony jest na rynki azjatyckie. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafi do sprzedaży w Europie.