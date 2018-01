Intel podaje, w jakim stopniu łatki bezpieczeństwa spowolnią procesory

Wyeliminowanie luk bezpieczeństwa znanych pod nazwą Meltdown i Spectre może okazać się trudniejsze, niż to się wcześniej wydawało. Wiele niezależnych ekspertów przeprowadziło badania wskazujące, że spadek wydajności niektórych procesorów może sięgać nawet 30%. Intel postanowił oficjalnie odnieść się do tych zarzutów.

Testy benchmarkowe dotyczyły procesorów i7 należących do generacji szóstej i wzwyż (czyli Skylake, Kaby Lake i Coffee Lake). Nie wykazują one znaczącego spadku wydajności procesora w zastosowaniach biurowych (czyli edycja dokumentów i obrabianie grafiki) ani podczas grania w gry komputerowe, które w DirectX 11 w dużej mierze korzystają z GPU. Znacznym obniżeniem wydajności mogą natomiast zostać objęte procesy wymagające działania na kilku aplikacjach naraz. Jednoczesne korzystanie z wielu programów może spowolnić procesory z generacji Skylake działające na urządzeniach z dyskiem SSD aż o 21%.

Należy zauważyć, że Intel nie odniósł się do starszych generacji procesorów – według Microsoftu użytkownicy procesorów generacji Haswell powinni spodziewać się zauważalnych zmian w wydajności procesora w szczególności, jeśli korzystają z Windowsa 7 i 8. Firma nie uwzględniła również testów obciążenia serwerowego, które dały się we znaki m. in. deweloperowi znajdującej się w fazie testów beta gry online Fortnite.