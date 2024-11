Grudniowa oferta PlayStation Plus – It Takes Two, Aliens: Dark Descent, Temtem 

Sony przedstawiło nową ofertę subskrypcji PlayStation Plus na grudzień. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4 tytuły takie jak: It Takes Two, Aliens: Dark Descent, Temtem. Gry można pobierać od 3 grudnia do 6 stycznia.

It Takes Two (PS4, PS5)

It Takes Two to przygodowa gra platformowa stworzona wyłącznie z myślą o współpracy. Rozgrywka jest możliwa w trybie kooperacji online lub lokalnej. Gracze wcielają się w postaci Cody’ego i May – skłóconej ze sobą pary, która za pomocą magicznego zaklęcia zostaje zamieniona w lalki. Oboje zostają uwięzieni w fantastycznym i nieprzewidywalnym świecie, z którego będą mogli się wydostać tylko dzięki bliskiej współpracy. Historia przedstawiona w It Takes Two jest zarówno wzruszająca jak i zabawna, a narracja i rozgrywka przeplatają się w ze sobą w wyjątkowo metaforyczny sposób.

Aliens: Dark Descent (PS4, PS5)

Aliens: Dark Descent to strategiczna gra z walką w czasie rzeczywistym, w której gracz dowodzi oddziałem zahartowanych kolonialnych marines, próbując powstrzymać przerażający atak ksenomorfów na księżyc Lethe. W trakcie rozgrywki gracz infiltruje wielkie, otwarte poziomy, mierząc się z kultowymi ksenomorfami, zbuntowanymi agentami korporacji Weyland-Yutani oraz innymi, przerażającymi stworami.

Temtem (PS5)

Temtem to gra MMO z porywającą kampanią fabularną. Gracz wciela się w łowcę i tresera temtemów – sympatycznych stworków, w których poszukiwaniu przemierza sześć wielkich wysp. Po drodze gracz możne stanąć do walki o mistrzostwo z innymi łowcami, handlować ze znajomymi lub wspólnie z nimi wyruszyć w świat, aby chwytać nowe temtemy.

Więcej informacji o grudniowej ofercie oraz nadchodzących wydarzeniach w PlayStation Plus można znaleźć w tym miejscu.