Marvel: Strażnicy Galaktyki na zwiastunie fabularnym

Uniwersum Marvela nareszcie rozwija się nie tylko na ekranach kin i telewizorów: osadzone w nim gry stają się coraz lepsze. Nadchodzący tytuł zabierze nas w szaloną podróż ze Strażnikami Galaktyki już w październiku. Oto, czego dowiedzieliśmy się z najnowszego trailera.



Fabuła gry rozpoczyna się dwanaście lat po galaktycznej wojnie i przedstawia nam organizację religijną znaną jako Powszechny Kościół Prawdy. Nawraca ona kolejne planety, obiecując wiernym leżącą u jej podstaw Prawdę: sposób na zakończenie wszelkiego zła i cierpienia. Niestety, Kościół skrywa mroczny sekret, który może zagrozić przyszłości światów. Zadanie zbadania i rozpracowania organizacji przypada Strażnikom Galaktyki, jednak bardzo szybko okazuje się, że nowy wróg jest znacznie potężniejszy niż można było z początku sądzić…



Trailer zdradza, że w grze wcielimy się w rolę Petera Quilla/Star-Lorda, któremu towarzyszyć będzie reszta załogi: Gamora, Drax, Groot i Rocket. W trakcie kosmicznych podróży spotkamy także innych bohaterów znanych z filmowej i komiksowej sagi, na przykład radzieckiego psa-kosmonautę Cosmo oraz superkomputer Xandarian Worldmind. Grę promuje kawałek Space Riders (With No Names) autorstwa fikcyjnego zespołu Star-Lord Band, ulubionego wykonawcy naszego bohatera. Utwór możemy odsłuchać w serwisach streamingowych.



Gra Marvel: Strażnicy Galaktyki trafi na PS5, PS4, Xboxa Series X/S, Xboxa One, Switcha oraz pecety; będzie ona dostępna także do strumieniowania przez GeForce Now. Premiera tytułu zaplanowana jest na 26 października.