RECENZJA: Quake (2021)

Ech, dzisiejsza młodzież nie wie, jak to kiedyś było. Teraz dzieciaki mogą na przerwach odpalić Fortnite na własnych smartfonach, zamiast tłoczyć się przy świetlicowych komputerach i grać w cokolwiek, co na nich pójdzie. W późnych latach 90. gwiazdą szkolnych salek komputerowych i kafejek był Quake od id Software, wielkie dzieło Johna Romero. Po 25 latach od premiery gra doczekała się pełnego remastera.

W grze wcielamy się w samotnego protagonistę, podróżującego po światach pełnych plugawych stworów i wynaturzonych bestii w poszukiwaniu run. Są one kluczami do innego wymiaru, w którym czai się przedwieczne zło; naszym celem jest jego unicestwienie… i tyle. Quake nigdy nie miał zapędów do opowiadania epickich, skomplikowanych historii: linia fabularna to pretekst do zwiedzenia czterech rozbudowanych światów i rozwałkowania setek przeciwników dokładnie jak za dawnych lat.

Ten model rozgrywki nie zestarzał się ani o dzień: biegniemy przez długie, mroczne korytarze, wykaszając legiony potworów o różnych stylach walki: niektóre z nich preferują ostrzeliwanie nas z oddali, a inne pędzą, by zaatakować morderczym atakiem w zwarciu. Jak każdy staroszkolny shooter, Quake nie oszczędza gracza: co prawda normalny poziom trudności nie sprawi problemów weteranom (nowicjusze mogą się momentami zdziwić), to już na „hardzie” bywa, no właśnie, hardkorowo. W znalezieniu run przeszkadzają nam nie tylko wrogowie, ale również przeszkody środowiskowe – szlam, lawa czy wszechobecne pułapki, które pokonujemy za pomocą różnych znajdziek.

Remaster zawiera nie tylko podstawową wersję gry, ale także oficjalne rozszerzenia, w tym zupełnie nowy Dimension of the Machine. Spotkamy się w nim ze znajomym z pierwszego poziomu, Chthonem. Największe zmiany zaszły jednak w trybach dla wielu graczy. Gdy znudzi nam się gra w pojedynkę, odpalimy lokalny czy sieciowy co-op albo (międzyplatformowe!) deathmatche dla ośmiu graczy na starych, dobrych mapach – tak, bronie i pancerz wciąż są w tych samych miejscach. W zestawie znajdziemy także oryginalnego Quake’a oraz zrekonstruowaną wersję z Nintendo 64, opatrzoną stosownym, kineskopowym filtrem.

Twórcy remastera nie zdecydowali się natomiast na aktualizację oprawy audiowizualnej – genialny, niepokojący soundtrack autorstwa Trenta Reznora z Nine Inch Nails pozostał bez zmian, podobnie jak gotyckie, surrealistyczne lokacje, które teraz możemy podziwiać w rozdzielczości 4K. Graficznych wodotrysków jest niewiele: tekstury zostały wygładzone, zaś dynamiczne oświetlenie jeszcze lepiej buduje groteskowy klimat gry. Niektóre zjawiska po prostu się nie starzeją…