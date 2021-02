Marka Braun obchodzi 100 lat i wprowadza limitowaną kolekcję urządzeń

Kiedy sto lat temu Max Braun otwierał swój pierwszy punkt naprawy urządzeń gospodarstwa domowego we Frankfurcie nad Menem, kierowało nim przekonanie, że „dobry design” łączy w sobie praktyczność, prostotę i trwałość. Z okazji 100-lecia powstania marka Braun będzie nawiązywać do swojego dziedzictwa oraz pojęcia „dobrego designu”. Wprowadza także na rynek limitowaną kolekcję produktów.

Początki marki Braun sięgają roku 1921, kiedy to Max Braun otworzył warsztat, w którym naprawiał fabryczne przenośniki taśmowe, zapewniając im w ten sposób dłuższą trwałość użytkowania. Jego synowie – Artur i Erwin, po przejęciu firmy w 1951 roku, kontynuowali dzieło ojca we współpracy z Wyższą Szkołą Projektowania w Ulm, koncentrując się na wzornictwie przyjaznym dla użytkowników i trwałości produktów. Idąc pod prąd ówczesnych trendów, które skupiały się na formie i ornamentyce, bracia wprowadzali na rynek jedynie te produkty, które zaspokajały codzienne potrzeby klientów, były funkcjonalne oraz miały służyć przez długie lata. W końcu, w 1970 roku koncepcja „dobrego designu” w zakresie formy i funkcjonalności, została rozsławiona przez szefa działu projektowania Braun, Dietera Ramsa i towarzyszy nam po dzień dzisiejszy.

100 lat Braun

Z okazji 100-lecia, marka Braun stworzyła limitowaną kolekcję swoich popularnych produktów z kategorii pielęgnacji ciała i higieny osobistej, urządzeń gospodarstwa domowego, zegarów i zegarków oraz systemów audio*. Kolekcja została zaprojektowana z myślą o współczesnym użytkowniku, a specjalne dodatki, takie jak stylowe etui, wnoszą odrobinę piękna do zwykłych czynności. Wszystkie produkty z limitowanej kolekcji są objęte 5-letnią gwarancją, co potwierdza zaangażowanie marki Braun w projektowanie i tworzenie trwałych urządzeń.

Mniej znaczy lepiej

Obecnie użytkownicy – szczególnie ci młodsi, których martwi niepewna przyszłości, poszukują produktów odznaczających się jakością – w myśl filozofii „mniej znaczy lepiej”. W setnym roku istnienia marka Braun podkreśla, że nadszedł czas, by dialog dotyczący „dobrego designu” wyszedł poza społeczność projektantów, a zainspirował i zaangażował nowe pokolenie studentów designu i użytkowników. Przez cały rok 2021 marka Braun będzie organizować spotkania, podczas których najważniejsze postaci ze świata designu, mody i kultury będą dzielić się swoimi poglądami na temat znaczenia „dobrego designu” w obecnych czasach oraz jego wpływu na styl życia, edukację i funkcjonowanie w świecie. W lutym tego roku zostanie ogłoszona współpraca z jedną z największych osobistości świata mody i designu, która pomoże na nowo zdefiniować klasyczny wizerunek marki Braun.

Profesor Oliver Grabes, szef działu Global Braun Design, mówi: „100-lecie istnienia to doskonała okazja, by rozpocząć dialog dotyczący zasad leżących u podstaw naszej marki – idea „dobrego designu” to według Braun praktyczność, prostota i trwałość, ale również uwzględnianie wpływu na przyszłe pokolenia. Zaplanowaliśmy serię ciekawych eventów z udziałem osób, które definiują znaczenie kultury i designu w dzisiejszym świecie. Na 100-lecie marki Braun przygotowaliśmy także limitowaną kolekcję produktów z przedłużoną gwarancją. Rok 2021 to wyjątkowa okazja dla wszystkich miłośników designu, szczególnie młodszego pokolenia, aby przekonać się, że „dobry design to lepsza przyszłość”. Braun to marka, która stawia na produkty trwałe i przyjazne użytkownikowi”.

Limitowana kolekcja

*Kolekcja produktów przygotowana z okazji 100-lecia marki obejmuje wybrane modele depilatorów mechanicznych, urządzeń IPL, golarek, urządzeń do stylizacji zarostu oraz wybrane modele partnerów licencyjnych Braun. Produkty z limitowanej kolekcji są dostępne w sklepach Neonet, Media Expert i RTV Euro AGD, oraz na www.braun.pl.