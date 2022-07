ASUS zapowiada odświeżone modele 13″ ExpertBook B5 / B5 Flip

ASUS przedstawia odświeżony, 13-calowy ExpertBook B5, ultralekką serię laptopów w wadze kilogramowej, dostępną zarówno w tradycyjnej obudowie, jak i w formie konwertowalnej o 360°, a także dodatkową wszechstronność dzięki obsłudze rysika w modelu B5 Flip.

Nowe laptopy ExpertBook B5 zostały zbudowane z myślą o sukcesie biznesowym z zachowaniem stylu. Wszystko to dzięki precyzyjnie wykonanej i minimalistycznej obudowie,. Laptopy te są również przystosowane do bezstresowego podróżowania dzięki 11-godzinnemu czasowi pracy na baterii oraz wielu technologiom zwiększającym wydajność pracy w podróży. Są to m.in. procesor Intel Core 12. generacji z obsługą funkcji vPro, układ redukcji szumów AI, obsługa dwóch dysków SSD RAID, ASUS NumberPad 2.0 oraz ASUS ExpertWidget.

ExpertBook B5 są również wyposażone w funkcje chroniące prywatność i dane biznesowe, w tym wbudowany czujnik linii papilarnych i układ TPM 2.0. Zarówno górna jak i dolna obudowa są wykonane z czystego aluminium, natomiast obszar wokół klawiatury został wykonany ze stopu magnezowo-aluminiowego. Wysokiej jakości materiały i staranna konstrukcja pozwoliły na obniżenie wagi do zaledwie 1,1 kg. Modele ExpertBook B5 są również niezwykle smukłe – ich profil mierzy zaledwie 16,9 mm. B5 Flip oferuje również obsługę rysika.

Aby ułatwić codzienne zadania biznesowe, odświeżone laptopy z serii ASUS ExpertBook B5 wyposażone są maksymalnie w procesory Intel Core i7 12. generacji z grafiką Intel Iris Xe, do 40 GB pamięci RAM oraz superszybkie łącze Intel WiFi 6E. Wyposażono je również w dwa dyski SSD, które zapewniają pojemność do 2 TB oraz ekstremalnie szybki odczyt i zapis danych. Dyski te obsługują również technologię RAID w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych lub przyspieszonego działania.

Nowe modele ExpertBook B5 są również bogate w porty wejścia/wyjścia, w tym Thunderbolt 4 z obsługą następnej generacji interfejsu USB4, prędkością transferu danych 40 Gb/s, potrójnym wyjściem na ekran 4K i funkcją szybkiego ładowania, jak również wyjściami USB Type-A oraz HDMI. Są również wyposażone w przewodową łączność z siecią z unikalnym adresem MAC dla łatwego zarządzania urządzeniami.

Solidne, wielopoziomowe zabezpieczenia gwarantują, że poufne i prywatne dane nie wydostaną się na zewnątrz z komputera. Wśród nich znajduje się obsługa technologii Intel vPro zapewniająca doskonałą ochronę w biznesie, zintegrowany czujnik odcisków palców, fizyczna osłona kamery internetowej zapewniająca natychmiastową prywatność oraz opcjonalny układ TPM 2.0, który chroni przed dostępem osób trzecich. Zintegrowane gniazdo Kensington Nano umożliwia szybkie i łatwe zabezpieczenie sprzętu, natomiast fizyczna osłona kamery internetowej pozwala na natychmiastowe zachowanie prywatności.

Dzięki 11-godzinnej pracy na jednym ładowaniu, wspomaganej przez energooszczędną technologię Panel Self Refresh, nowe modele B5 mają wystarczająco dużo energii, by działać od rana do wieczora lub od początku do końca długiego lotu samolotem – praktycznie eliminując konieczność szukania gniazdka elektrycznego. Co więcej, korzystają one z technologii szybkiego ładowania, która pozwala zwiększyć poziom naładowania baterii do 60% w zaledwie 34 minuty.

Odświeżone modele laptopów ExpertBook B5 zostały zaprojektowane tak, aby spełniać i przekraczać najbardziej wymagające standardy w branży – w tym niezwykle wymagającą, amerykańską normę wojskową MIL-STD 810H. Oznacza to, że są w stanie przetrwać wszelkie ekstremalne warunki, od mroźnych temperatur po żar lejący się z nieba, od gwałtownych wstrząsów po codzienne wypadki. Przechodzą one również rygorystyczne testy wewnętrzne, w tym testy ciśnieniowe, wstrząsowe i upadku, co zapewnia im dużą wytrzymałość. Również sama klawiatura jest odporna na codzienne zalania i zachlapania.

Laptopy ExpertBook B5 podnoszą również poziom jakości prowadzonych konferencji poprzez zastosowanie technologii dwukierunkowej redukcji szumów wspomaganej sztuczną inteligencją, wykorzystującej zaawansowane techniki uczenia maszynowego. Technologia ta obejmuje zarówno funkcję wstępną, która filtruje hałas wokół przemawiającego, jak i funkcję końcową, eliminującą hałas pochodzący od osoby znajdującej się na drugim końcu spotkania.

ASUS NumberPad 2.0 jest opcjonalnym wyposażeniem nowej serii ExpertBook B5. To podświetlana diodami LED klawiatura numeryczna, która doskonale nadaje się do wykonywania obliczeń. Wystarczy dotknąć ikony NumberPad 2.0 w prawym górnym rogu touchpada, aby uruchomić funkcję, a następnie nacisnąć ikonę po lewej stronie, aby przełączać się między dwoma ustawieniami jasności. Inteligentne oprogramowanie umożliwia sterowanie kursorem myszy, nawet wtedy, gdy funkcja NumberPad 2.0 jest aktywna.

Notebooki ExpertBook B5 wykorzystują również funkcję ASUS ExpertWidget. Pozwala ona zwiększyć produktywność, umożliwiając użytkownikowi tworzenie własnych klawiszy szybkiego dostępu, dzięki czemu uruchamianie ulubionych funkcjonalności jest szybkie i łatwe. Urządzenie obsługuje również technologię RAID 0/1, która umożliwia przyspieszone działanie lub zwiększenie bezpieczeństwa danych.