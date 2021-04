Mare z Easttown – nowy serial HBO

Nowy serial kryminalny HBO Mare z Easttown będzie podążać śladami policjantki z małego miasteczka w Pensylwanii podczas prowadzonego przez nią śledztwa w sprawie morderstwa. W tytułową rolę wciela się wielokrotnie nagradzana Kate Winslet, a twórcą produkcji jest Brad Ingelsby. Premiera serialu odbędzie się 19 kwietnia w HBO i HBO GO.

Serial opowie o Mare Sheehan, policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

W głównej roli w serialu Mare z Easttown zobaczymy wielokrotnie nagradzaną, m.in. Oscarem®, Emmy® i czterema Złotymi Globami®, Kate Winslet (serial HBO Mildred Pierce). W pozostałych rolach występują: Julianne Nicholson (serial HBO Outsider) jako Lori Ross, najlepsza przyjaciółka Mare z dzieciństwa; wyróżniona trzema statuetkami Emmy® Jean Smart (nominowana do tej nagrody za swoją rolę w serialu HBO Watchmen) jako Helen, matka Mare; Angourie Rice (serial Czarne lustro) jako Siobhan Sheehan, nastoletnia córka Mare; Evan Peters (serial American Horror Story) jako detektyw Colin Zabel, wezwany do pomocy Mare w prowadzonym przez nią śledztwie; Guy Pearce (wyróżniony nagrodą Emmy® i nominacją do Złotego Globu® za rolę w serialu HBO Mildred Pierce) jako Richard Ryan, nauczyciel twórczego pisania; Cailee Spaeny (serial Devs) jako Erin McMenamin, wyobcowana nastolatka mieszkająca ze swoim wybuchowym ojcem; David Denman (serial Outcast: Opętanie) jako Frank Sheehan, były mąż Mare; John Douglas Thompson (film HBO Max Niech gadają) jako Chief Carter, szef Mare w Departamencie Policji Easttown; Patrick Murney (serial Seven Seconds) jako Kenny McMenamin, ojciec Erin; James McArdle (Amonit) jako diakon Mark Burton; Sosie Bacon (serial HBO Tu i teraz) jako Carrie Layden, matka Drew i była dziewczyna Kevina; Joe Tippett (serial The Act) jako John Ross, szkolna miłość i mąż Lori; Neal Huff (serial HBO Prawo ulicy) jako kuzyn Mare, ojciec Dan Hastings.

W produkcji występują także: Kate Arrington, Ruby Cruz, Eisa Davis, Enid Graham, Justin Hurtt-Dunkley, Izzy King, Mackenzie Lansing, Cameron Mann, Kiah McKirnan, Jack Mulhern, Anthony Norman, Drew Scheid oraz Madeleine Weinstein.

Mare z Easttown to koprodukcja HBO oraz spółki wiip. Twórcą, pełniącym jednocześnie obowiązki scenarzysty, showrunnera i producenta wykonawczego jest Brad Ingelsby (Droga powrotna, Zrodzony w ogniu, Nocny pościg). Za reżyserię odpowiada Craig Zobel (serial HBO Pozostawieni, Siła perswazji), który jest także producentem wykonawczym. Pozostałymi producentami wykonawczymi są: Paul Lee oraz Mark Roybal w imieniu wiip, a także Kate Winslet, Gavin O’Connor oraz Gordon Gray z ramienia Mayhem Pictures.

Premiera serialu Mare z Easttown (Mare of Easttown) odbędzie się 19 kwietnia w HBO GO oraz HBO. Tego dnia pierwszy odcinek dostępny będzie w serwisie od rana. Premiera na antenie HBO zaplanowana została na godzinę 04:00, a powtórka tego samego dnia wieczorem, o godzinie 21:10. Serial liczy 7 odcinków.