Alphabet osiągnął wartość biliona dolarów

Czwartkowe zamknięcie rynków okazało się przełomowe dla Alphabetu, spółki-matki Google. Okazało się, że zamknęła ona dzień z wynikiem przekraczającym bilion dolarów. Przedtem sztuka ta udała się tylko kompaniom petrochemicznym i trzem innym gigantom technologicznym.

Alphabet zamknął dzień z wynikiem 1 451,7 USD (ok. 5 500 PLN) za jedną akcję, o 0,87% wyższym od środowego wyniku. Przełożyło się to na wzrost wartości firmy do ponad biliona dolarów. Spółka-matka Google dołączyła tym samym do elitarnego grona, w którym poprzednio znalazły się także Apple, Microsoft i Amazon. Przez długi czas wartość ta była osiągalna jedynie dla kompanii petrochemicznych – jako pierwsza próg biliona dolarów przekroczyła w 2007 roku firma PetroChina, a rekordowe dwa biliony w zeszłym roku osiągnęło Saudi Aramco.

2019 nie był łatwym rokiem dla Alphabetu i podległych mu podmiotów, w tym DeepMind, YouTube czy Wyze. Firma straciła swoich wieloletnich prezesów, Larry’ego Page’a i Sergeya Brina, którzy zostali zastąpieni przez szefa Google, Sundara Pichaia. W listopadzie wielu pracowników Google rozpoczęło protesty przeciwko sposobowi, w jaki firma traktowała przypadki molestowania pracowników przez jej najważniejszych oficjeli, żądając zmian w polityce korporacyjnej. Mimo tych kontrowersji analitycy przewidują, że w czwartym kwartale 2019 roku firma zanotowała rekordowe przychody o wysokości prawie 47 mld dolarów – oficjalne liczby poznamy w lutym.